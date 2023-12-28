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        Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülü, Atatürk Üniversitesi'nden iki akademisyene verildi

        Türk Bilişim Derneği tarafından her yıl bilgisayar mühendisliği alanına katkı sağlayan bilim insanlarına verilen Prof. Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülleri, Atatürk Üniversitesi'nden iki akademisyene verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:46 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:14
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        Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülü, Atatürk Üniversitesi'nden iki akademisyene verildi
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        Türk Bilişim Derneği tarafından her yıl bilgisayar mühendisliği alanına katkı sağlayan bilim insanlarına verilen Prof. Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülleri, Atatürk Üniversitesi'nden iki akademisyene verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 40’ıncısı düzenlenen ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirilen Ulusal Bilişim Kurultayı'nda, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mete Yağanoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Faruk Baturalp Günay, 2023 Prof. Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülleri'ne layık görüldü.

        Akademisyenlere ödülleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe tarafından takdim edildi.

        Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası bilim alanında önemli başarılar yakaladığını ve bunun da ödüllerle karşılık bulduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, mühendislik alanında yapmış oldukları çalışmalarla ödüle layık görülen akademisyenleri kutladı.

        Ödülü alan akademisyenlerin bilimin sınırlarını zorladığını söyleyen Rektör Çomaklı, "Onların bu başarısı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projemizin de üniversitemizi taşıdığı konumun önemli göstergeleri arasında yer almaktadır." dedi.

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