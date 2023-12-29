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        Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ile Iğdır'da soğuk hava nedeniyle nehir, dere ve sulak alanlarlar buzla kaplandı, kimi vatandaşlar da araçlarını örtülerle soğuktan korumaya çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:03 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:03
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        Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ile Iğdır'da soğuk hava nedeniyle nehir, dere ve sulak alanlarlar buzla kaplandı, kimi vatandaşlar da araçlarını örtülerle soğuktan korumaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu.

        Soğuk hava dolayısıyla park halindeki araçların camları ise buzla kaplandı, şadırvanlar dondu.

        Belediye ekipleri, kent genelinde kar ve buz temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

        Kentte gece etkili olan kar, sabaha doğru yerini soğuk havaya bıraktı.

        Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        - Ağrı

        Ağrı'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kentte nehir ve dereler kısmen buzla kaplandı.

        - Kars

        Kars'ta kar yağışının ardından, soğuk hava nedeniyle bazı sulak alanlar dondu.

        Vatandaşlar, araçlarını soğuktan branda, battaniye ve halılarla korumaya çalıştı.

        Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesiyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı. Dondurucu soğuk nedeniyle bazı göletler buz tuttu.

        - Iğdır

        Soğuk havanın etkili olduğu Iğdır'da araç camları buzla kaplandı, bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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