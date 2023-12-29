Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kaybolan çocuk jandarmanın dron destekli taramasıyla karlı arazide bulundu

        Erzurum'un Tekman ilçesinde kaybolan çocuk, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışması sonucu karlı arazide bulunarak ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:26 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da kaybolan çocuk jandarmanın dron destekli taramasıyla karlı arazide bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Tekman ilçesinde kaybolan çocuk, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışması sonucu karlı arazide bulunarak ailesine teslim edildi.

        Gökoğlan Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan S.Ç'den (17) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğu bulmak için bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

        Dron destekli çalışma sonucunda ekipler, S.Ç'yi mahalledeki evinin yaklaşık 8 kilometre uzağında karlı arazide buldu.

        Soğuk hava şartlarından etkilendiği belirlenen çocuk, ekiplerce ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Göç İdaresi Başkanı Toros: Mobil Göç Noktası uygulaması ülke geneline yaygı...
        Göç İdaresi Başkanı Toros: Mobil Göç Noktası uygulaması ülke geneline yaygı...
        17 yıllık cinayetin sanıklarının "maktulü öldürüp borçtan kurtulma" planı g...
        17 yıllık cinayetin sanıklarının "maktulü öldürüp borçtan kurtulma" planı g...
        Erzurum'da süt toplama merkezi kırsaldaki kadınların geçim kaynağı oldu
        Erzurum'da süt toplama merkezi kırsaldaki kadınların geçim kaynağı oldu
        "Zencefil"in Alzheimer ve kanser hastalıklarına karşı potansiyeli araştırıl...
        "Zencefil"in Alzheimer ve kanser hastalıklarına karşı potansiyeli araştırıl...
        Ardahan'da 9 köy yolu ulaşıma kapandı, Erzurum ve Kars'taki yollar açıldı
        Ardahan'da 9 köy yolu ulaşıma kapandı, Erzurum ve Kars'taki yollar açıldı
        Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor
        Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor