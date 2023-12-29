Erzurum'da kaybolan çocuk jandarmanın dron destekli taramasıyla karlı arazide bulundu

Erzurum'un Tekman ilçesinde kaybolan çocuk, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışması sonucu karlı arazide bulunarak ailesine teslim edildi.

Gökoğlan Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan S.Ç'den (17) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğu bulmak için bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Dron destekli çalışma sonucunda ekipler, S.Ç'yi mahalledeki evinin yaklaşık 8 kilometre uzağında karlı arazide buldu.

Soğuk hava şartlarından etkilendiği belirlenen çocuk, ekiplerce ailesine teslim edildi.

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