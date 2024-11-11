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        Palandöken'de gece kartopu keyfi

        ERZURUM'a akşam saatlerinde lapa lapa yağışı ile kentin yüksek kesimleri ve kış turizm merkezi Palandöken beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 22:08 Güncelleme: 11.11.2024 - 22:10
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        Palandöken'de gece kartopu keyfi
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        ERZURUM'a akşam saatlerinde lapa lapa yağışı ile kentin yüksek kesimleri ve kış turizm merkezi Palandöken beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar araçlarına binerek gittikleri Palandöken’de kartopu oynayıp, keyif dolu zaman geçirdi. Kimileri de kar manzarasında fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı.

        Erzurum ve çevresinde gün boyu aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek rakımlı bölgelerine ve deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki kış turizm merkezi Palandöken’e lapa lapa kar yağdı. Kısa sürede Erzurum’un yüksek yerleşim alanları ve Palandöken beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışının ardından açlarına binerek kent merkezine 4 kilometre mesafedeki Palandöken’e giden vatandaşlar, karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar hem kartopu oynadı, hem de bol bol fotoğraf çektirdi.

        Palandöken'e arkadaşı ile çıkan İrem Üneş, "Kar Palandöken'e ve Erzurum'a çok yakışıyor. Bizde karın yağdığını duyunca vakit kaybetmeden Palandöken'e çıktık" dedi.

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