Erzurum-Erzincan kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Erzurum-Erzincan kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Bölgede etkili olan yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, Tercan-Aşkale kara yolunda bir kamyonet yoldan çıkarak devrildi.
Bazı sürücüler de yoğun kar nedeniyle ilerleyemediği için araçlarını yol kenarına çekerek bekledi.
Ekipler, yollarda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
