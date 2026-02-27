Erzurum'da JAK "Ağır Kış Şartlarına Müdahale Tatbikatı" yaptı

Erzurum'da jandarma arama kurtarma (JAK) timleri "Ağır Kış Şartlarına Müdahale Tatbikatı" yaptı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen "Ağır Kış Şartlarına Müdahale Tatbikatı"na katıldı.



Tim, kar altındaki enkaza araçlarıyla ulaşıp kısa bir toplantı gerçekleştirdi.



Ekipler, enkaz alanına dikkatle girerek cihazlarıyla dinleme gerçekleştirdikten sonra molozları modern ekipmanlarıyla parçalayıp yaralıya ulaştı.



Yaralıyı, dikkatle çıkaran JAK timi, sedyeyle sağlık ekiplerine teslim etti.



Asayiş ekipleri de enkaz altında kalanların yakınlarını sakinleştirmeye çalışarak alana girmesini engelledi.



Zorlu senaryolar eşliğinde gerçekleşen ve gerçeğini aratmayan tatbikatta, JAK timinin müdahale gücü ve operasyonel yetkinliği test edildi.

