Müebbetle yargılanan sanığa, haksız tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezası

ERZURUM'da kız arkadaşlarına laf attığı gerekçesiyle Ramazan Kanbur'u (34) karnından ve boynundan bıçaklayıp öldüren Yalçın Çakıloğlu (21), müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada haksız tahrik indirimi uygulanıp 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kanbur'un ağabeyi Muhammet Kanbur (44), karara tepki göstererek, "Kardeşimizin ölümü zaten bizi yıktı. Mahkemenin verdiği karar da tamamen bitirdi. 11 yıl ceza değil. Kardeşimin katiline ödül verildi" dedi.

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Yalçın Çakıloğlu , kara duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Yalçın Çakıloğlu ile tutuksuz sanıklar ve avukatlarının katıldığı duruşmada Ramazan Kanbur'un babası Murat Kanbur da yer aldı. Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu Yalçın Çakıloğlu, "Küfürler etti. Kaçtım. Yine peşimden geldi. Çıkan kavgada altta kalınca kendimi savunmak için hamle yaptım. Yaralandığını fark etmedim. Üzerimde benden büyük ve kilolu, uyuşturucu kullanan biri vardı. Kendimi savunmasam ben ölecektim. Adalete güveniyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

Avukat Serkan Tanas, müvekkili Çakıloğlu'nun kendini kurtarmak ve korumak için eylemde bulunduğunu ileri sürdü ve meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti, Yalçın Çakıloğlu'nun 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsine hükmetti. Haksız tahrik ve takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 11 yıl 8 aya düşürdü.

‘ÖDÜL VERİLDİ’

Mahkemenin verdiği cezanın çok az olduğunu belirten Ramazan Kanbur'un ağabeyi Muhammet Kanbur, "Geçen yıl kardeşim Ramazan Kanbur'u 10-15 kişi vahşice katlettiler. Biz cenazeyi yıkarken çocukta 4 tane bıçak darbesi vardı. Boğazda, arka sırtında, karnında. Parmakları kırık vaziyette, diz kapakları parçalanmış, yüzü belli değil. Mahkeme, çocuğun birine sadece 11 yıl bir ceza verdi. 1 yıldır içeride bu. 2 sene sonra dışarıda. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Benim kardeşim suçlu da olsaydı, benim kardeşimi çağırsaydı. Olay yerinin 100 metre ilerisinde polis merkezi var. Çağırsaydılar benim kardeşimin cezasını devlet verseydi. 11 yıl ne demek, buna ceza değil, ödül verildi. Bu 2 sene sonra çıktığında biz onu dışarıda gördüğümüzde nasıl dayanalım buna. Kardeşimizin ölümü zaten bizi yıktı. Bir de mahkemenin verdiği o karar tamamen bizi bitirdi, tamamen yıktı. Kararı istinafa taşıdık. Devletimize, Adalet Bakanlığımıza buradan sesleniyorum. Sayın savcılarımıza sesleniyorum. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. İnsan hayatı bu kadar değersiz olamaz. Getirdi buna ödül verdi, ceza vermedi ki 11 yıl ne demek" diye konuştu.