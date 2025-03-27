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        Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı

        ERZURUM'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 00:46 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:50
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        Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı
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        ERZURUM’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Horasan ilçesinde meydana geldi. Eleşkirt’ten Horasan istikametine gitmekte olan Yunus Özden yönetimindeki 28 ABR 177 plakalı otomobil ile Horasan’dan Eleşkirt yönünde ilerleyen Adem Yılkan yönetimindeki 04 ABA 827 plakalı otomobil, D100 yolunun 30’uncu kilometresindeki Aktaş köyü mevkisinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada 04 ABA 827 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Yılkan (59) hayatını kaybederken, sürücü Adem Yılkan ile aynı araçtaki yolcu Hatun Yılkan (62) ile 28 ABR 177 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Özden ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar yapılan ilk müdahalenin ardından şehir merkezindeki hastanelere sevk edilirken, yaşamını yitiren Ömer Yılkan’ın cenazesi ise morga kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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