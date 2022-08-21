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Yurtlarda ücretsiz konaklamadan yararlanan gençler Erzurum'da tarihe yolculuk etti

AA

Yurtlarda ücretsiz konaklamadan yararlanan gençler Erzurum'da tarihe yolculuk etti

ERZURUM (AA) - HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanarak tatilinin bir bölümünü Erzurum'da geçiren gençler tarih ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Haziran'da yaptığı açıklamanın ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz tatilinde gençlere 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunması üzerine 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin dört bir yanından Erzurum'a gelen gençlerin sayısı 768'e ulaştı.

Kendileri için özel hazırlanan Ömer Nasuhi Bilmen Erkek Öğrenci Yurdu ile Yakutiye Kız Öğrenci Yurdunda görevli personel tarafından karşılanan gençler, odalarına yerleştikten sonra farklı bölgelerden gelip burada konaklayan akranlarıyla tanıştı.

Tarihi Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese başta olmak üzere kentte bulunan çok sayıda tarihi ve turistik mekanı ziyaret eden gençler yöresel lezzetlerden de tatma fırsatı buldu.

- "Bizlere böyle bir imkan sağladıkları için çok teşekkür ediyorum"

Rize'den kenti gezmeye gelen 20 yaşındaki Ceyda Aytemiz AA muhabirine, projeyi sosyal medyadan duyduğunu, bu fırsatı değerlendirmek istediğini söyledi.

Aytemiz, proje sayesinde Erzurum'a geldiğini ifade ederek, Erzurum'u ve kentte yaşayanları tanımak istediğini belirtti.

Yurtta çok iyi karşılandıklarını anlatan Aytemiz, "Kentteki tarihi turistlik yerleri gezmek istiyorum. Bizlere böyle bir imkan sağladıkları için Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

- "Erzurum'u gezme imkanı buldum"

Ardahan'dan gelen 26 yaşındaki Adem Dede ise otelde konaklamak yerine devletin sağladığı ücretsiz barınma fırsatından yararlandığını dile getirdi.

"Nevresimden yatağımıza kadar her şey temiz bir şekilde bizlere sunuldu. Bu vesileyle Erzurum'u gezme imkanı buldum." diyen Dede, tarihi mekanları ziyaret edip, yerinde görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Van'dan kente gelen Sedat Köseoğlu ise Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin açtığı yetenek sınavına katılmak için kenti ziyaret ettiğini anlatarak, yurtta ücretsiz konaklama imkanı bulduğunu belirtti.

Köseoğlu, bu imkanı kendilerine sağlayan yetkililere teşekkür ederek, "Kenti gezme imkanım oldu. Burayı seviyorum. Sınavı kazanırsam inşallah burada okuyacağım." diye konuştu.

- "Proje çok büyük ilgi gördü"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Bakanlığın hayata geçirdiği birçok proje ile gençlere hizmet sunulduğunu belirtti.

Gençleri Bakanlığın bütün imkan ve yatırımlarından faydalandırmayı amaçladıklarını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Seyahatsever' projesi, gençlerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Erzurum, tarihi, turistik, kültür ve medeniyet şehri. Aynı zamanda spor ve olimpiyat şehri. Gençlerimizin yaz dönemlerinde şehirlerimizi gezip, tanıma fırsatı bulması için Bakanlığımız bu projeyi gerçekleştirdi. Proje çok büyük ilgi gördü."

Öztürk, gençlerin proje sayesinde şehirleri tanıdığına işaret ederek, şu ana kadar bu imkanla kente gelen gençlerin sayısının 768 olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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