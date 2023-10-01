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        Erzurumspor FK-Boluspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup eden Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, futbolcuların üst düzey bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 01.10.2023 - 16:51
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        Erzurumspor FK-Boluspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup eden Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, futbolcuların üst düzey bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

        Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç boyunca topa hakim olduklarını belirterek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum gerçekten çok çok önemli bir futbol ortaya koydular. Üst düzey bir futbol oynadılar. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Geçen haftaki Adanaspor deplasmanından mağlubiyetle döndüklerini anımsatan Kutlu, "Geçen hafta gerçekten galibiyeti hak ettiğimiz bir maçı son dakikada olmayacak talihsizlikle mağlup tamamlamıştık ama o maçın oyununu sürdürdüğümüz zaman önümüzdeki haftalarda Erzurumspor'un ligi çok rahat bir yerde bitirebileceğini söylemiştik. Bugün geçen haftanın da üzerine konulan bir oyun vardı. Topa daha çok hakim olduk. Üç dört tane net pozisyon vardı. Futbol adına iyi şeyler vardı." diye konuştu.

        Kutlu, maçın hakeminin talihsiz bir maç yönettiğini iddia ederek, "Geçen hafta yenilirken hakemi tebrik etmiştim ama ne yazık ki bugünkü hakem için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Gerçekten talihsiz bir maç yönetti. Rakibe verilmeyen, bize ise kolay verilen sarı kartlar. Şimdi bu maçın sevincini yaşayacağız ama yarından itibaren cuma günü oynayacağımız Kocaelispor maçına odaklanacağız. Ayrıca Ankara'daki terör girişimini kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        - Uygun: "İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık"

        Boluspor Yardımcı Antrenörü Fatih Uygun da istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını anlatarak, "Bugün güzel bir oyun sahaya yansıtamadık. Topa sahip olamadık o yüzden istediğimiz oyunu oynayamadık. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki Göztepe maçında bu maçı telafi ederek yolumuza daha iyi bir şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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