Erzurum'da yaralı bulunan kızılkuyruk kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan kızılkuyruk kuşu, tedavi, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.

Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan kızılkuyruk kuşu, tedavi, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.

Kentin kırsal alanında bir süre önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kızılkuyruk kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede kanatlarından hafif şekilde yaralı olduğu anlaşılan kuş, tedavi, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.