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        Erzurum'da yaralı bulunan kızılkuyruk kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

        Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan kızılkuyruk kuşu, tedavi, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:32
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        Erzurum'da yaralı bulunan kızılkuyruk kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
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        Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan kızılkuyruk kuşu, tedavi, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.

        Kentin kırsal alanında bir süre önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kızılkuyruk kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede kanatlarından hafif şekilde yaralı olduğu anlaşılan kuş, tedavi, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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