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        Çakmakla oynarken kıyafeti tutuşan 4 yaşındaki Kerem, Erzurum Yanık Merkezinde sağlığına kavuştu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzincan'da merakı yüzünden mutfak çakmağının gazını elbisesine sıkıp ateşlemesi sonucu vücudunda derin yanıklar oluşan Kerem Oruç, 1,5 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:00 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:00
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        Çakmakla oynarken kıyafeti tutuşan 4 yaşındaki Kerem, Erzurum Yanık Merkezinde sağlığına kavuştu
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzincan'da merakı yüzünden mutfak çakmağının gazını elbisesine sıkıp ateşlemesi sonucu vücudunda derin yanıklar oluşan Kerem Oruç, 1,5 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

        Üzümlü ilçesinde yaşayan Emine ve Kamil Oruç çiftinin 4 yaşındaki oğlu Kerem, bir süre önce annesinin mutfak tipi aldığı çakmağı ailesinden habersizce odasına götürdü. Burada, gazını elbisesinin içinden karnına doğru sıktığı çakmağı ateşleyen Kerem'in kıyafetleri alev aldı, çakmak da patladı.

        Elbisesi yanan Kerem'in vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluştu.

        Oğlunun bağırması üzerine odaya giden anne Oruç, tutuşan elbiseleri diğer oğluyla söndürerek Kerem'i ilçe hastanesine götürdü.

        Burada yapılan müdahalenin ardından Kerem Oruç, önce Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Yanık Tedavi Merkezinde yaklaşık 1,5 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Kerem, yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.

        Anne Emine Oruç, AA muhabirine, ev için yeni aldığı büyük mutfak çakmağını, dolaba koyduğunu söyledi.

        Oğlu Kerem'in gizlice mutfaktan çakmağı aldığını anlatan Oruç, "Kerem abisiyle odaya gidiyor, ben o sırada başka odadaydım, üzerindeki atletin arasından çakmağın gazını boşaltıyor. Gaz sıkışması olmuş, çakmağı da çakınca patlama oluyor ve kıyafetleri yanıyor. Odaya girdiğimde olan olmuştu zaten." dedi.

        - Annesi sürekli çocuğundan çakmağı sakladı

        Anne Oruç, çakmaklara karşı meraklı olan oğlundan sürekli evdeki çakmakları sakladıklarını dile getirdi.

        Kerem'in alev alan kıyafetlerini ağabeyinin söndürmeye çalıştığını belirten Oruç, şöyle devam etti:

        "Hemen hastaneye götürdük, Erzincan'dan Erzurum'a sevk ettiler. Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde hizmetler çok güzel, yaklaşık 40 gündür buradayız. Derin yanıkları var. Buradaki çocukları görünce çok üzülüyoruz. Aileler, kaynar su, elektrikli ısıtıcı ve çakmak olsun çocuklara karşı daha dikkatli olmalı. Oğlum çok meraklıydı, merakı pahalıya mal oldu."

        - "Bu olay Kerem'i çok etkiledi, adeta kabusu oldu"

        Oğlunun yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını vurgulayan Oruç, "Gece uykusundan sıçramaları vardı, uyuyamıyordu. Oğlum yaşadığı şoku atlatamadı. Haftalarca evin yandığını sanıyordu. 'Anne artık çakmak yok, artık çakmakla oynamayacağım' gibi şeyler söyledi. Bu olay Kerem'i çok etkiledi, adeta kabusu oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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