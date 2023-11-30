Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Devriye gezen polisin dikkati, 2 gencin hayatını kurtardı

        ERZURUMoto sanayi sitesinde devriye gezen polisin dikkati, 2 kişinin hayatını kurtardı. Kapalı bir iş yerinde çalışır haldeki otomobilde egzoz gazından zehirlenen Serhat Ç. (27) ile Zana O. (20), polis tarafından fark edilip, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devriye gezen polisin dikkati, 2 gencin hayatını kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUMoto sanayi sitesinde devriye gezen polisin dikkati, 2 kişinin hayatını kurtardı. Kapalı bir iş yerinde çalışır haldeki otomobilde egzoz gazından zehirlenen Serhat Ç. (27) ile Zana O. (20), polis tarafından fark edilip, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde devriye gezen polis ekipleri, kapalı bir iş yerinde otomobilin çalıştığını tespit etti. Oto tamircisi olarak hizmet veren iş yerinin camından bakıp, otomobildeki 2 kişinin baygın yattığını gören polis, iş yeri sahibine ulaşarak kilitli kapıyı açtırdı. Otomobildeki baygın olan 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiğini belirleyen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, Serhat Ç. ile Zana O. olduğu belirlenen kişileri ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinçleri kapalı bir şekilde tedaviye alınan Serhat Ç. ile Zana O.'ya, oksijen verildi. İçki içerken ısınmak için çalıştırdıkları otomobilin egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen Serhat Ç. ile Zana O.'nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        "1 puana şükür"
        "1 puana şükür"
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek

        Benzer Haberler

        Dünya ikincisi milli kick boksçu Cebrail Gençoğlu, Erzurum'da çiçeklerle ka...
        Dünya ikincisi milli kick boksçu Cebrail Gençoğlu, Erzurum'da çiçeklerle ka...
        Erzurum'da piknik tüpünün alev almasıyla yüzü yanan tır şoförünün tedavisi...
        Erzurum'da piknik tüpünün alev almasıyla yüzü yanan tır şoförünün tedavisi...
        Palandöken ve Konaklı'da kayak sezonu açıldı
        Palandöken ve Konaklı'da kayak sezonu açıldı
        Sezona başlayan Palandöken ilk günden kayakseverlerle doldu
        Sezona başlayan Palandöken ilk günden kayakseverlerle doldu
        Erzurum'daki Kireçli Göleti'nin büyük bölümü buz tuttu
        Erzurum'daki Kireçli Göleti'nin büyük bölümü buz tuttu
        Palandöken'de sezonun erken açılması için farklı kar koruma teknikleri uygu...
        Palandöken'de sezonun erken açılması için farklı kar koruma teknikleri uygu...