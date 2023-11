Palandöken'de sezonun erken açılması için farklı kar koruma teknikleri uygulanıyor

MUHAMMET MUTAF - Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında bulunan Palandöken, rakımı, panoramik yapısı, çalışanlarının operasyon kabiliyeti, önceki dönemden saklanan karların kullanılması, yağan doğal kar ve teknik karlamayla kayak sezonunu en erken başlatan kış turizmi merkezi olma özelliği taşıyor.

Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi ile çok sayıda seçeneğin sunulduğu Palandöken'de, uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabiliyor.

Palandöken, yağan kar, teknik (suni) karlama, rakım, panoramik yapısı, çalışanlarının tecrübesi ve önceki dönem depolanan karların pistlere serilmesiyle sezonu diğer merkezlere göre çok öncesinden açabiliyor.

Rüzgar ve erimeye karşı birçok farklı kar koruma tekniğinin özel bir ekiple yürütülerek pistlerin kasım ayında hazır hale getirildiği merkezde, bugün kayak yapılmaya başlanacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, 2016-2017 kayak sezonunda Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerini işletmeye başlamasıyla, Türkiye geneli sezonu en erken açan merkez konumuna geldiklerini söyledi.

- "Avantajları kullanıp sezonu erken açabiliyoruz"

Bunu sağlayabilmek için belediye ile gerek AR-GE projeleri gerek operasyon kabiliyetiyle çalıştıklarını anlatan Bağrıyanık, "Biz burada özellikle kar saklama dediğimiz faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Sezon öncesinde bir önceki yıldan stokladığımız karı sezon öncesinde pistlere yayarak temelini oluşturuyoruz. Bir diğer özellik, Palandöken'in rakımı. Türkiye'de benzer rakımda olan yerler olsa da biz bu rakım avantajını sahadaki operasyon kabiliyetimizle birleştirip, avantajları kullanıp sezonu erken açabiliyoruz." diye konuştu.

Bağrıyanık, dağın panoramik yapısının çok değerli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Burada rüzgar önünde kar hareketliliğinin minimize edilmesi çok değerli. Kardan önce ve kar yağarken yapılması gereken işlemler var. Karın yerde kalmasını sağlayabilecek çeşitli önlemler alıyoruz, 10 civarında snowtrackla eziyoruz. Karla beraber pist yüzeyinde kar tuzakları dediğimiz çeşitli unsurlar oluşturuyoruz. Dolayısıyla rüzgarın önünde gelen kar tanecikleri bu tuzaklara takılıp kalıyor ve pist yüzeyinde kar kaybetmememize vesile oluyor. Bir hafta öncesine kadar bütün kayak merkezleri aslında benzer kar kalınlığına sahipti ama şu an itibarıyla bunu muhafaza eden ve pist olarak açabilen tek lokasyon biziz. Bunu sağlayabilme adına sahada tecrübeli arkadaşlarımız var."

Doğal karın pist yüzeyindeki gücünü artırmak için 400'e yakın direkle teknik karlama yaptıklarını anlatan Bağrıyanık, yeni hatla bu potansiyellerini artırdıklarını bildirdi.

Bağrıyanık, küresel ısınmanın etkili olduğu dönemde altyapı, operasyon kabiliyeti ve erken kar yağışıyla bu başarıyı yakaladıklarını belirterek, "Normalde biz her yıl aralık ayının başında kayak sezonunu açarken, teknik karlamayla destekleyip 10 kilometrelik bir pisti açabiliyorduk. Şu an Ejder pistini eziyoruz, temelini oluşturuyoruz ve bir hafta içerisinde bütün dağ yüzde 100 kabiliyette hizmet verecek. Bu yönüyle bakıldığında doğal karın gelmesi ve olumsuz hava koşulları önünde bizim operasyon kabiliyetimizle o karı muhafaza edebiliyor olmamız dolayısıyla son 10 yıl içerisinde Palandöken tarihinde bir ilki yaşıyoruz diyebiliriz. Aralığın ilk haftası gelmeden Palandöken'in yüzde 100 kabiliyetle bütün hizmetini açmış olacağı bir sezon yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Pistlerin her bir santimetrekaresi her gün kar ezme operasyonuna tabi tutuluyor"

Geçen hafta 70 kilometrenin üzerine çıkan rüzgar hareketliliği olduğunu hatırlatan Bağrıyanık, şöyle devam etti:

"Rüzgar anında ve sonrasında kar ezme araçlarıyla pist yüzeyindeki karı muhafaza edebilmek, rüzgar önünde hareketini engellemek ya da istediğimiz yerlerde biriktirebilmek amaçlı kar ezme operasyonu gerçekleştirdik. Sezon henüz açılmadı ama 25 bin litre civarında bir mazot tüketimimiz var. Bunu yapmamış olsaydık şu an Palandöken, bütün pistleri açabilir durumda ve sezonu en erken açan kayak merkezi olamayacaktı. Palandöken'in 87 kilometrelik pistinin her bir santimetrekaresi her gün kar ezme operasyonuna tabi tutuluyor. Her gün biz bu kar ezme operasyonunu devam ettiriyoruz, eksikliklerimizi gideriyoruz. Pist yüzeyinde açılmalar varsa bunları tamamlıyoruz. Teknik karlamayla da destekleyip operasyon kabiliyetimizi sezonun başından son güne kadar sürdürüyoruz."

Bağrıyanık, teknik karlamanın sezonun erken açılmasında önemli ölçüde destek verdiğini aktardı.

Teknik karlamanın kayak konforu için önemli olduğundan bahseden Bağrıyanık, "Teknik karlamanın desteği bu sene daha az oldu ama geçmiş yıllarda teknik karlamayı ciddi manada kullanarak sezonu erken açtık. Bu yıl teknik karlama operasyonumuzu geçmiş yıllara oranla yüzde 40 daha az gerçekleştirdik. Çünkü doğal karımız hakikaten güzel durumda. Biz genel manada teknik karlama operasyonuna ihtiyaç duymadık. Güzel kar yağdı, operasyon kabiliyetimiz onu pis yüzeyinde tutmaya vesile kıldı." şeklinde konuştu.