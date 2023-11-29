Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da günde 800 kamyon kar şehir dışına taşınıyor

        ERZURUMkent merkezinde kar temizleme, köylerde ise yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, günde yaklaşık 800 kamyon karı, şehir dışına taşıyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da günde 800 kamyon kar şehir dışına taşınıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUMkent merkezinde kar temizleme, köylerde ise yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, günde yaklaşık 800 kamyon karı, şehir dışına taşıyor. 

        Soğuk ve yağışlı havanın hakim olduğu Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri çalışmalarına başladı. Merkez ilçelerle birlikte ana ve ara caddeler başta olmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 8 bin kilometre yol ağındaki bin 500 yerleşim yerinde karla mücadele ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı şöyle konuştu:

        "Karın kapattığı yolları sürekli açık tutmak için yoğun mesai harcıyoruz. Karla mücadele çalışmalarımız kapsamında merkez ilçe belediyeleri ile şehir merkezinde biriktirilen karı, iş makinesiyle kamyonlara doldurup şehir dışına taşıyoruz. Günde ortalama 800 kamyon karı, şehir dışına taşıyoruz. Bu şekilde cadde ve sokaklarımızı kardan temizleyerek, rahatlatıyoruz. Karın bir eziyete dönüşmemesi adına vatandaşlarımızın rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmek için gece gündüz canla, başla, vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz. Geçen yıl karla mücadeleye sadece Büyükşehir Belediyesi olarak 100 milyon liranın üzerinde bir harcama yaptık. Bu rakam bu kış 300 milyonu geçer diye düşünüyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        Çok sayıda kenti lodos vurdu!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü!
        Tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü!
        Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın sahibi belli oldu
        Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın sahibi belli oldu
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt

        Benzer Haberler

        Kampüste atlı kayak 
        Kampüste atlı kayak 
        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum'da alev alan piknik tüpü tır şoförünün yaralanmasına neden oldu
        Erzurum'da alev alan piknik tüpü tır şoförünün yaralanmasına neden oldu
        Erzurum'da kar ve buzla mücadele için 350 milyon lira bütçe ayrıldı
        Erzurum'da kar ve buzla mücadele için 350 milyon lira bütçe ayrıldı
        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Erzurum ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim yerine ulaşım sağlana...
        Erzurum ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim yerine ulaşım sağlana...