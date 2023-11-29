Erzurum'da günde 800 kamyon kar şehir dışına taşınıyor

ERZURUMkent merkezinde kar temizleme, köylerde ise yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, günde yaklaşık 800 kamyon karı, şehir dışına taşıyor.

Soğuk ve yağışlı havanın hakim olduğu Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri çalışmalarına başladı. Merkez ilçelerle birlikte ana ve ara caddeler başta olmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 8 bin kilometre yol ağındaki bin 500 yerleşim yerinde karla mücadele ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı şöyle konuştu:

"Karın kapattığı yolları sürekli açık tutmak için yoğun mesai harcıyoruz. Karla mücadele çalışmalarımız kapsamında merkez ilçe belediyeleri ile şehir merkezinde biriktirilen karı, iş makinesiyle kamyonlara doldurup şehir dışına taşıyoruz. Günde ortalama 800 kamyon karı, şehir dışına taşıyoruz. Bu şekilde cadde ve sokaklarımızı kardan temizleyerek, rahatlatıyoruz. Karın bir eziyete dönüşmemesi adına vatandaşlarımızın rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmek için gece gündüz canla, başla, vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz. Geçen yıl karla mücadeleye sadece Büyükşehir Belediyesi olarak 100 milyon liranın üzerinde bir harcama yaptık. Bu rakam bu kış 300 milyonu geçer diye düşünüyoruz."