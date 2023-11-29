Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da, önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi yerini dondurucu soğuğa bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düştüğü kentte, kaldırımlar ve yollarda buzlanma meydana geldi. Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde araçların da camları buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, araçlarının camlarını örtüyle soğuktan korumaya çalıştı.

Şadırvan, ağaç, cadde ve sokakların buz tuttuğu Erzurum'da belediye ekipleri tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

- Ardahan

Ardahan’da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte 2 gündür devam eden soğuklar nedeniyle yollarda buzlanma ve kırağı oluştu.

- Kars

Kars'ta kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle küçük su birikintileri buz tuttu, vatandaşlar araçlarını battaniyelerle korumaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ev ve işyerlerinin camları buzla kaplandı. İlçedeki bazı gölet ve dereler dondu.

Soğuk hava nedeniyle bazı araçlar dondu, buz tutan bir aracın mazot filtresi sıcak suyla açılmaya çalışıldı.

Oto tamircisi Turan Yanar, bazı araçların aşırı soğuklardan dolayı donduğunu söyledi.

Bu arada karla kaplanan sarıçam ormanları fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, Sarıkamış'ın karlı güzelliklerinin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

- Ağrı

Ağrı’da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Araç camlarının buz tuttuğu kentte, ağaçlar kırağıyla kaplandı.