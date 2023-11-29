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        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:09
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        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
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        Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Erzurum'da, önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi yerini dondurucu soğuğa bıraktı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düştüğü kentte, kaldırımlar ve yollarda buzlanma meydana geldi. Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde araçların da camları buzla kaplandı.

        Bazı vatandaşlar, araçlarının camlarını örtüyle soğuktan korumaya çalıştı.

        Şadırvan, ağaç, cadde ve sokakların buz tuttuğu Erzurum'da belediye ekipleri tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

        - Ardahan

        Ardahan’da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kentte 2 gündür devam eden soğuklar nedeniyle yollarda buzlanma ve kırağı oluştu.

        - Kars

        Kars'ta kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Soğuk hava nedeniyle küçük su birikintileri buz tuttu, vatandaşlar araçlarını battaniyelerle korumaya çalıştı.

        Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ev ve işyerlerinin camları buzla kaplandı. İlçedeki bazı gölet ve dereler dondu.

        Soğuk hava nedeniyle bazı araçlar dondu, buz tutan bir aracın mazot filtresi sıcak suyla açılmaya çalışıldı.

        Oto tamircisi Turan Yanar, bazı araçların aşırı soğuklardan dolayı donduğunu söyledi.

        Bu arada karla kaplanan sarıçam ormanları fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

        Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, Sarıkamış'ın karlı güzelliklerinin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

        - Ağrı

        Ağrı’da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Araç camlarının buz tuttuğu kentte, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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