Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kar ve buzla mücadele için 350 milyon lira bütçe ayrıldı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için yaklaşık 350 milyon lira bütçe ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da kar ve buzla mücadele için 350 milyon lira bütçe ayrıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele için yaklaşık 350 milyon lira bütçe ayırdı.

        "Kış" için tüm hazırlıkları tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele için 1000 personel ve 1000 iş makinesi görevlendirdi.

        İl merkezi ve kırsal mahallelerde yılın neredeyse 6 ayı karla mücadelenin yürütüldüğü kentte, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda 5 bin 530 kilometrelik yol ağı bulunuyor.

        Bu sene karla mücadele için yaklaşık 350 milyon lira bütçe ayıran Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi boyunca 7/24 esasıyla mesai yapacak.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, Erzurum denilince akla kış geldiğini söyledi.

        Belediye olarak kar yağışına hazır olduklarını ifade eden Sekmen, "Kar yağınca ilk andan itibaren hemen yollarımızda kar temizliğine başlıyor, yollarımızı trafiğe açık halde tutuyoruz ve vatandaşımız herhangi bir sıkıntı çekmeden kışı burada geçirebiliyor." dedi.

        - "150 -200 milyon lirası yakıt ve tuz masrafı"

        Sekmen, kar yağışını nimet olarak gördüklerini belirterek, "Belediye olarak kış şehri için ek bütçe hazırladık. İl merkezi ve ilçelerde, taşra yollarını açmada, kırsal alanda, önemli emek sarf ediyoruz. Takribi olarak 300-350 milyon lira civarında masrafımız oluyor. 150-200 milyon lirası yakıt ve tuz masrafı, 150 milyon lira civarında da takribi olarak personel gideri bulunuyor." diye konuştu.

        Sorumluluk alanlarında yaklaşık 2 bin mahallenin bulunduğunu anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

        "Mahalle yollarını açık tutmaya özen gösteriyoruz. Başta şehir merkezlerini açık tutuyoruz. Takribi olarak 1000 civarında iş makinesi ve 1000 personelle bu yolları açık tutarak vatandaşlarımızı rahat ettiriyoruz. Tabii bazı zamanlar üst üste kar yağdığında yol tekrar kapanıyor ama biz kapandıkça tekrar tekrar açıyoruz. Kar timlerimiz hazır. Yollarda temizlediğimiz kar birikintilerini kamyonlarla şehrin uygun yerlerine dökerek, bu karların erimesine hava ısındığı zaman imkan ve fırsat veriyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!

        Benzer Haberler

        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Erzurum ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim yerine ulaşım sağlana...
        Erzurum ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim yerine ulaşım sağlana...
        ERZURUM´DA OKULLAR TATİL
        ERZURUM´DA OKULLAR TATİL
        Erzurum´da okullar tatil
        Erzurum´da okullar tatil
        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara veri...
        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara veri...
        Kar nedeniyle yolu kapanan mazradaki hasta çocuğu JAK timi hastaneye ulaştı...
        Kar nedeniyle yolu kapanan mazradaki hasta çocuğu JAK timi hastaneye ulaştı...