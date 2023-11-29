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        Palandöken ve Konaklı'da kayak sezonu açıldı

        KIŞturizminin gözde mekanlarından Erzurum'daki Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren tesislerde sezonun ilk günü olduğu için ziyaretçilere ücretsiz ağırlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:30
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        Palandöken ve Konaklı'da kayak sezonu açıldı
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        KIŞturizminin gözde mekanlarından Erzurum'daki Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren tesislerde sezonun ilk günü olduğu için ziyaretçilere ücretsiz ağırlandı.

        Devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulan kayak merkezleri kış turizmini hareketlendirmeye devam ederken, Erzurum'daki Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'ni binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'nde Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş 20 özel yarış pisti olmak üzere slope, style, holfPifpe gibi özel ve adrenalin içerikli pistler de bulunuyor. En uzunu 12,5 kilometre olmak üzere toplam 55 pist bulunan Palandöken ve Konaklı'da aynı anda binlerce kişi kayak yapabiliyor. Palandöken'de ışıklandırılmış 10 kilometre uzunluğundaki pistlerde de gece kayağı yapılabiliyor. Acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleri bulunan Palandöken'de bu sporu bilmeyenler için de özel kızak pistleri bulunuyor.

        Palandöken'de 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda Türkiye'de tek yapay buz duvarı bulunduğunu da belirten Ejder 3200 A.Ş.'nin Genel Müdürü Selim Bağrıyanık şunları söyledi:

        "Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Palandöken ve Konaklı Kayak merkezlerinde sezonu açtık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de kayak sezonunu ilk açan kent olduk. Şu an kayak pistlerinde 1,5 metreye yakın kar bulunmakta. Her seviyedeki kayakçıya hitap eden Palandöken, havaalanı ve Erzurum kent merkezine yakınlığıyla da pek çok kayak merkezine göre ziyaretçilere avantajlar sunuyor. Havalimanına 15, kent merkezine ise sadece 5 dakika uzaklıkta olan Palandöken Kayak Merkezi, bu sayede ziyaretçilerine hem kolay ulaşım imkanı hem de kayak dışında şehir merkezindeki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan çok önemli tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek tatillerini zenginleştirme imkanı sağlıyor. Bu yıl dolu dolu bir sezon geçireceğiz. Kış turizminin kalbi yine Erzurum'da atacak. Erzurum kış sporları merkezi olduğu için burada kayağın dışında isteyen curling, buz hokeyi, buz pateni yapıp şifalı kaplıcalarından faydalanabilir."

        KAYAĞI ÖZLEMİŞTİK

        Kayak için arkadaşları ile Palandöken'e çıkan Erzurum Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ajda Başar, "Artvinliyim. Okuduğum Erzurum'un güzelliklerindin faydalanmaya çalışıyoruz. Sezon açılışı nedeniyle pisler bugün ücretsiz ve buna çok mutlu olduk. Kayağı çok özlemiştik. Sabahın ilk saatlerinden itibaren pistlerdeyiz. Bu gibi ücretsiz biniş fırsatlarını önümüzdeki günlerde de bekleriz" diye konuştu.

        'PİSTLER MUHTEŞEM'

        Palandöken'de karın gelişini arkadaşları ile kayak kıyafetleri ile halay çekerek kutlayan Erzurumlu müzik öğretmeni Metehan Yıldırım ise "Son yılların en erken kayak sezonuna merhaba diyoruz. Genelde sezon ilk açıldığında pistlerde ufak tefek çakıllar olurdu. Ama şimdi kasım ayında olmamıza rağmen pisler muhteşem" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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