Erzurum'daki Kireçli Göleti'nin büyük bölümü buz tuttu

Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki Kireçli Göleti'nin büyük bölümü buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü kentte, bazı gölet ve akarsular dondu.

Soğuk havanın etkisiyle Allahuekber Dağları eteklerinde, sulama amaçlı yapılan Kireçli Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Göletin büyük bölümü donarken güney kesiminde de buzlanma oluştu.

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