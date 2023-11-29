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        Erzurum'daki Kireçli Göleti'nin büyük bölümü buz tuttu

        Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki Kireçli Göleti'nin büyük bölümü buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:42 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:46
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        Erzurum'daki Kireçli Göleti'nin büyük bölümü buz tuttu
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        Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki Kireçli Göleti'nin büyük bölümü buzla kaplandı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü kentte, bazı gölet ve akarsular dondu.

        Soğuk havanın etkisiyle Allahuekber Dağları eteklerinde, sulama amaçlı yapılan Kireçli Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

        Göletin büyük bölümü donarken güney kesiminde de buzlanma oluştu.

        Galeri
        Galeri

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