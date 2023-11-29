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        Dünya ikincisi milli kick boksçu Cebrail Gençoğlu, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

        Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Cebrail Gençoğlu, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 19:56 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:08
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        Dünya ikincisi milli kick boksçu Cebrail Gençoğlu, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı
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        Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Cebrail Gençoğlu, memleketi Erzurum’da çiçeklerle karşılandı.

        Portekiz'in Albufeira kentinde 17-26 Kasım'da gerçekleştirilen şampiyonada, 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Gençoğlu, Erzurum'a geldi.

        Başarılı sporcu için kentteki havalimanında arkadaşları ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Büyükşehir Belediyesince karşılama töreni düzenlendi.

        Programda katılımcılar tarafından tebrik edilen Gençoğlu'na çiçek verildi.

        Milli kick boksçu Cebrail Gençoğlu, yaptığı konuşmada, kendisini karşılayanlara teşekkür ederek antrenmanlarını ara vermeden sürdüreceğini söyledi.

        Şampiyonaya sıkı hazırlanarak dünya ikincisi olduğunu belirten Gençoğlu, "Hedefim ünvanımı koruyup altın madalyayla ülkeme dönmekti ama olmadı. Bu durum sporun doğasının bir parçası ancak bu beni daha çok motive ediyor. Önümüzdeki yıl için daha fazla çalışacağım ve altın madalyayı tekrar kazanıp ait olduğu yere, ülkemize getireceğim. Şimdi takvimimizde yer alan turnuva ve şampiyonalara odaklanarak en iyi sonuçla dönmek için var gücümle çalışacağım." diye konuştu.

        Karşılama törenine katılan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da milli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Gençoğlu'nun istikrarlı bir sporcu olduğunu vurgulayan Çakmak, "Cebrail hocamız akademide olduğu kadar ringlerde de başarılı bir sporcu. Kendisi defalarca kürsünün en üst basamağına çıkarak ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etti ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletti. Cebrail hocamızın başarıları bizleri şaşırtmıyor, sıkı çalıştığını herkes bilir." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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