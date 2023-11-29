Erzurum'da piknik tüpünün alev almasıyla yüzü yanan tır şoförünün tedavisi sürüyor

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, yemek ısıtmak isterken piknik tüpünün alev alması sonucu yüzü yanan tır şoförünün tedavisi devam ediyor.

Nene Hatun Mahallesi mevkisinde bir tır parkında dün akşam sevkiyat zamanını beklerken mola veren ve yemeğini ısıtmak için yaktığı tüpün alev almasıyla yüzü yanan 28 yaşındaki tır şoförü Kadirhan Uluman'ın, Erzurum Şehir Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Sürücü Uluman, gazetecilere, olay sonrasında yerdeki karları alarak yüzünü soğutmaya çalıştığını söyledi.

Yüzünde 2. derece yanık oluştuğunu ifade eden Uluman, şöyle konuştu:

"Arabada beklerken acıkınca yemeğimi ısıtayım dedim. Sandığımdaki tüpü çıkardım, sol elimle gazı açarken, sağ elimle çakmağı çaktığım anda alevler birden yüzüme geldi. O an çığlık attım, etrafımda kimse yoktu. Ne yapacağımı bilemedim ve yerden kar alıp, yüzümü temizledim. Sonra internetten ne yapacağıma baktığımda bol suyla yıkanması gerektiğini okudum. Tekrar kar alarak yüzümü iyice temizleyip havluyla sildim."

Ambulansı kendisinin arayıp yardım istediğini belirten Uluman, "Çok korktum, ilk defa başıma geldiği için o patlama anında, 'Aynanın karşısına gideyim' dedim, çekindim. Dedim 'Acaba yüzüm dökülmüş müdür, şekli değişmiş midir?' Tereddüt ettim ama sonra 'Artık yapacak bir şey yok.' dedim ve baktım. Elhamdülillah yüzümde bozulma yoktu, doktorlar da öyle söyledi. Olayı en ufak şekilde atlatmışım." diye konuştu.

Göz kapağındaki yanıktan dolayı medikal tedavisinin bir süre daha devam edeceğini belirten Uluman, meslektaşlarına bu konuda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.