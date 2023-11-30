Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 92, Kartalkaya'da 47, Hakkari'de 38, Sarıkamış'ta 30, Keltepe'de 24, Mersivan ve Palandöken-2'de 12, Uludağ'da 10, Yalnızçam'da 9, Yıldızdağı'nda 7 ve Ilgaz'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 30.11.2023 En düşük En yüksek Palandöken PB -8 Kartalkaya SY 5 Hakkari AB -11 2 Sarıkamış AB -6 Keltepe SY -2 4 Mersivan ÇB -8 Palandöken-2 PB -7 Uludağ KSY 5 7 Yalnızçam PB -13 3 Yıldızdağı KY -2 1 Ilgaz KY 4

(PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, KY: Kar yağışlı)