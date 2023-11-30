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        Erzurum 2. OSB'de kurulacak GES'in dağıtım lisansı alındı

        Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak Güneş Enerji Santrali'nin (GES) dağıtım lisansı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:37
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        Erzurum 2. OSB'de kurulacak GES'in dağıtım lisansı alındı
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        Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak Güneş Enerji Santrali'nin (GES) dağıtım lisansı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alındı.

        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) kasım ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz öncülüğünde odanın toplantı salonunda gerçekleştirildi.

        ETSO Başkanı Saim Özakalın ile meclis üyelerinin katıldığı ve ekim ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülüp onaylandığı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

        Özakalın, burada yaptığı konuşmada, 2. OSB Müdürü ve ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Karakaya'nın 2. OSB 1. ve 2. etapta kurulacak GES'in dağıtım lisansını EPDK'den aldığını söyledi.

        Alınan lisansla kurulacak santralde ilk adımların atıldığını işaret eden Özakalın, santralin 35 megavat kurulu güçle başlayıp, 100 megavat kapasiteye ulaşabileceğini bildirdi.

        GES'in kent için önemli olduğunu vurgulayan Özakalın, proje sayesinde kentteki sanayicilerin daha ucuz enerji kullanacağını, alınan lisansla girişimcilerin yatırım yapmalarının önünün açılacağına dikkati çekti.

        Öte yandan OSB'deki 3. etap alanın genişletilmesi için Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki 1 buçuk milyon metrekarelik alanın 2. OSB'ye verilmesiyle arsa talebinde bulunan 250 üzerinde yatırımcının taleplerinin karşılanacağını belirtti.

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