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        Erzurum'da yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Erzurum'un Tortum ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:13
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        Erzurum'da yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Tortum ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.

        M.K. idaresinde 25 EB 733 plakalı otomobil, Erzurum-Artvin kara yolu Karagöbek mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tepeye çıktı.

        Yaralanan sürücü ve ismi öğrenilemeyen eşi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılıp akrabalarınca Tortum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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