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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 6 bin 500 kişi kayıp

        Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 6 bin 500 kişi kayıp

        Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaklaşık 6 bin 500 kişiden haber alınamadığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 01:35 Güncelleme: 02.12.2023 - 01:35
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        Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 6 bin 500 kişi kayıp
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        Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Aksa Şehitleri Hastanesi önünde düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarında kaybolan kişilere ilişkin bilgi verdi.

        İsrail'in hedef gözetmeden saldırılarına devam ettiğini vurgulayan Sevabite, İsrail'in bugünkü saldırılarında onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını hatırlattı.

        AA'nın haberine göre; İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda "yaklaşık 6 bin 500 kişinin ya enkaz altında kaldığını ya da akıbetlerinin hala bilinmediğini" ifade eden Sevabite, Gazze'ye yönelik saldırılardan İsrail'i ve ABD yönetimini sorumlu tuttu.

        HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

        İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

        İsrail ordusu, “insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
        #Hamas
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