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        Erzurum'da mide ve bağırsağında uyuşturucu bulunan İranlı tutuklandı

        Erzurum'da, mide ve bağırsağından sentetik uyuşturucu çıkan İran uyruklu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:02 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:05
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        Erzurum'da mide ve bağırsağında uyuşturucu bulunan İranlı tutuklandı
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        Erzurum'da, mide ve bağırsağından sentetik uyuşturucu çıkan İran uyruklu tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında durumundan şüphelendikleri İran uyruklu F.S'yi (30) üst aramasının ardından gözaltına aldı.

        Hastaneye götürülen ve röntgen çekimleri yapılan şüphelinin midesinde ve bağırsağında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

        Tıbbi müdahale ile F.S'nin vücudundan 78 kapsül halinde 603,35 gram afyon sakızı, 17 kapsül halinde 111,35 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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