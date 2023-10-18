Erzurum ve Rize'deki iş insanları "Kalkınma Yolu Projesi"ni görüştü Erzurum ve Rize'deki iş insanları "Basra Körfez'inden Türkiye'ye Kalkınma Yolu Projesi"nin kentlerin ekonomisine sağlayacağı katkıya yönelik toplantı yaptı.

Erzurum ve Rize'deki iş insanları "Basra Körfez'inden Türkiye'ye Kalkınma Yolu Projesi"nin kentlerin ekonomisine sağlayacağı katkıya yönelik toplantı yaptı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) arasında imzalanan "Kardeş Oda" protokolü sonrası iki ildeki iş insanları, "Basra Körfez'inden Türkiye'ye Kalkınma Yolu Projesi"ni görüştü.

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç, odalarının konferans salonunda düzenlenen toplantıda, proje kapsamında yapılacak köprüler ve bağlantı yollarına ilişkin bilgi verdi.

Bölgenin geleceği için söz konusu projeyle ilgili istişarelerde bulunduklarını anlatan Kılıç,"Asya ve Orta Doğu ülkelerini, Çin'den Pakistan Gwadar Limanı'na, oradan Basra Faw Limanı'na ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak projenin, hem daha az maliyetli hem de daha hızlı tamamlanacağı kanaatindeyiz." dedi.

Avrupa'nın, Katar ve Irak gazına ihtiyacının gündeme gelmesinin projenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Kılıç, "İsrail'in Filistin'e savaş açması nedeniyle son G20 zirvesinde açıklanan Hindistan'dan başlayıp İsrail ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşması planlanan koridorun sıkıntıya girdiği görülmektedir. Bölgesel problemler güvenli liman Türkiyesiz hiçbir projenin gerçekleşmeyeceğinin kanıtıdır." diye konuştu.

Kılıç, hem Kalkınma Yolu Projesi hem de Zengezur Koridoru'nun, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e önemli faaliyetlerin ve hareketliliğin başlamasına sebep olacağını belirtti.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu da "Basra Körfezi'nden Türkiye'ye Kalkınma Yolu Projesi'yle ilgili ülkenin önemli ulaşım projelerinin olduğunu söyledi.

Rize ve Erzurum'un potansiyellerini çok daha iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Karamehmetoğlu, "1983-1984 yıllarında Türkiye'nin ihracatı 2 milyar 600 milyon dolarken Erzurum'un ihracatı 460 milyon doların üzerindeydi. Erzurum'un bu potansiyeline yeniden kavuşması gerekiyor. Bölgelerimize yerli yatırımcılarımızın yanı sıra yabancı yatırımcıları da çekmek zorundayız." ifadelerini kullandı.