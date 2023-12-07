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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:57
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü Erzurum'da, şadırvan, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

        Soğuk hava nedeniyle bazı araçların camlarında kırağı oluştu.

        - Ardahan

        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Su birikintilerinin yüzeyi de buz tuttu.

        Bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üstünü battaniye ve brandalarla örttü.

        - Kars

        Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Sarıkamış ilçesinde de kar etkili oldu. Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

        Vatandaşlardan Fatih Cengiz, kar yağışının ardından havanın soğuduğunu belirterek, "Kış sezonumuz başladı, umarım Sarıkamış adına da bereketli bir kayak sezonu olur. En yakın zamanda kayak merkezinin açılmasını bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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