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        Bakan Yerlikaya, Erzurum POMEM 29. Mezuniyet Töreni'nde konuştu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mezun olan polislere hitaben, "Eğer sokaklarımızda, caddelerimizde, şehirlerimizde huzur olacaksa bu, sizlerin sayesinde olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:11 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:11
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        Bakan Yerlikaya, Erzurum POMEM 29. Mezuniyet Töreni'nde konuştu:
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mezun olan polislere hitaben, "Eğer sokaklarımızda, caddelerimizde, şehirlerimizde huzur olacaksa bu, sizlerin sayesinde olacak." dedi.

        Yerlikaya, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenen 29. Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, 9 aylık zorlu eğitimlerini tamamlayan 21 polis eğitim merkezindeki 12 bin 76 öğrencinin mezuniyet sevincini yaşadıklarını söyledi.

        Polislik mesleğinin önemini vurgulayan Yerlikaya, "Bazı meslekler vardır, en başta adanmışlık ister. Üniformasında taşıdığı ay yıldız gibi büyük sorumluluğu ve ağırlığı vardır bu mesleklerin. Fedakarlık ister, gayret ister, azim ister. İşte polislik tam da böyle bir meslektir. Suçlunun ve zalimin karşısında dimdik durmanın, her ne pahasına olursa olsun milletini korumanın adıdır polislik. Yüreklerde çarpan vatan aşkının, millet sevdasının tezahürüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle, 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis, vicdanı olmayanların karşısındadır.'" şeklinde konuştu.

        Bakan Yerlikaya, 100. yılını tamamlayan, ikinci asrına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "büyük ve güçlü Türkiye" hedefiyle yürüdükleri ülkenin büyük sınamalar ve zorluklardan geçtiğini, büyük badireler atlattığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Türk polisi demek, herhangi bir ülkenin polisi demek değildir. Temsil ettiğiniz değer ve mana, şanla, şerefle inşa ettiğimiz bir tarihle var olmuştur. Dahili ve harici bedhahların emelleri hiçbir zaman son bulmadı. Çok geriye gitmemize gerek yok. 8 yıl önce 'hendek kazarak' huzurumuza, güvenliğimize ve kardeşliğimize kasteden bölücü terör örgütü de 15 Temmuz gecesi alçak bir teşebbüsle milletimize ateş açan, bomba atan FETÖ ihanet şebekesi de amaçlarına ulaşamadı. Milletimizin kardeşliği, beraberliği ve kahraman güvenlik güçlerimizin dirayeti hamdolsun, bütün teşebbüsleri akamete uğrattı."

        - "Kanunların size verdiği yetkiyi kullanırken sınırları asla aşmayacaksınız"

        Bakan Yerlikaya, mezun polislerin milli bilinç ve vazife şuuruyla cennet vatanın dört bir köşesinde görev yapacaklarını vurguladı.

        "Eğer sokaklarımızda, caddelerimizde, şehirlerimizde huzur olacaksa bu, sizlerin sayesinde olacak. Milletimiz evinde başını yastığına güvenle koyacaksa bu, sizlerin emeği ve fedakarlığıyla olacak." diyen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sokaklarımızda, şehirlerimizde her türlü suç ve suçluyla amansız şekilde mücadele edeceksiniz. Teröre, zehir tacirlerine, kaçakçılara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaksınız. Hukuka bağlılıktan asla ayrılmayacaksınız. Kanunların size verdiği yetkiyi kullanırken sınırları asla aşmayacaksınız. Meslek hayatınız boyunca kanundan, hukuktan, ahlaktan, milletimize bağlılıktan ve devletimize sadakatten asla ayrılmayacaksınız. En puslu gecelerde dahi daima sizlere doğru yolu gösterecek olan vicdan pusulanızı takip edeceksiniz. Asla aklınızdan çıkarmayın. Artık sizler, İçişleri Bakanlığı ailesinin birer ferdisiniz. Hepimizin tek bir gayesi var, o da aziz milletimizin huzuru ve güvenliğidir."

        Yerlikaya, suç odaklarıyla daha etkin mücadele için emniyet teşkilatının yapısının her geçen gün güçlendiğini, yeni imkanlar ve teknolojilerle kabiliyetini artırdığını belirterek, "İnsanımızın can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan her türlü suç ve suç örgütü ile mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sizlerin üstün gayretleriyle hep birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz. Gözlerinin içi gururdan ve mutluluktan parlayan anne ve babalar, vatanına, milletine, bayrağına bağlı böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

        POMEM eğitmenlerine teşekkürlerini ileten Yerlikaya, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri ve tüm kahraman polisleri rahmet ve minnetle anarak gazilere şükranlarını sundu.

        Akademik marşın okunmasıyla devam eden programda Bakan Yerlikaya, akademiden başarıyla mezun olup ilk 10'a girenlerle ödül verip fotoğraf çekildi.

        Tören, İl Müftüsü Rüstem Can'ın dua okuması ve mezun polislerin yemin edip keplerini fırlatmasıyla sona erdi.

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