Erzurum'da engelliler devlet desteğiyle süs eşyası üretimi ve robotik kodlama öğreniyor Erzurum'da, devletin desteklediği engelliler, süs eşyası üretmeyi ve robotik kodlamayı öğreniyor.

Erzurum'da, devletin desteklediği engelliler, süs eşyası üretmeyi ve robotik kodlamayı öğreniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAP) birlikte yürüttüğü "Toprakla Gelen Engelsiz Sanat" ve "Engelsiz Mucitler Geleceği Kodluyor" projelerinin açılışı yapıldı.

Proje kapsamında alınan malzemelerle, merkeze gelen engelliler, bir taraftan robotik kodlama, sanal gerçeklik gözlüğü ve akıllı tahta kullanımını, ahşap atölyesinde ahşap kesme ve oyma setlerini kullanmayı, çömlek ve çini atölyesinde de tabak, vazo ve süs eşyası üretimini öğreniyor.

DAP Başkanı Osman Demirdöğen, törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve DAP olarak bölgenin potansiyelini öne çıkarıp bu alanda yatırım yaptıklarını söyledi.

Kalkınmayı sadece yol ve fabrika olarak düşünmediklerini ifade eden Demirdöğen, "Bunun sosyal tarafını da düşünerek yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bu insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırabileceği ve yaşam standartlarını yükseltilebileceği imkanların sağlanması gerekiyor. Bakanlık olarak bu alanlarda destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, "Engelsiz Mucitler Geleceği Kodluyor" projesinin 1 milyon liralık bütçesinin DAP tarafından, yüzde 25'inin ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca karşılandığını belirtti.

Projeyle, 3D ve ahşap yazıcı gibi malzemeler alındığını, 3 boyutlu yazıcılarla çeşitli maketlerin üretilmeye başlandığını dile getiren İlbaş, bu çalışmaları önemsediklerini anlattı.

"Toprakla Gelen Engelsiz Sanat" projesine de değinen İlbaş, şunları söyledi:

"800 bin liralık bütçeyi DAP karşıladı. Bakanlığımız da 200 bin liralık ek finansman sağladı. Çini fırını, çömlek çarkı ve ham madde olarak kil ve boya alındı. Engelli öğrenciler tarafından çömlek, çini tabaklar ve takılar üretiliyor. Erzurum'daki bütün şehitlerimizin adları çini tabaklara yazılarak şehit ailelerimize takdim edilecek."

Açılışa, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kurum müdürleri ile engelliler katıldı.