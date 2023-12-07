Makam odasında kalp krizi geçiren doçent, hayatını kaybetti

ERZURUM,Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali (60), makam odasında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali, saat 13.00 sıralarında makam odasında rahatsızlandı. Odasına giren öğrenciler tarafından bulunan Doç. Dr. Küçükali için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler, Doç. Dr. Küçükali'nin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Fakülteye gelerek bilgi alan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çok üzgün olduklarını belirtti.

Doç. Dr. Küçükali'nin cenazesinin, yarın doğum yeri olan Trabzon'un Sürmene ilçesinde gönderileceği öğrenildi.