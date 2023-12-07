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        Kooperatifle güç birliği yapan kadınlar ekonomiye katkı sağlıyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Ticaret Bakanlığının girişimiyle 2019 yılında 7 kadın tarafından kurulan Erzurum Kadın Kooperatifi, kentin yanı sıra birçok ilden kadının yaptığı yöresel ürünleri tedarik ederek, üretime ve ekonomiye katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:42 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:42
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        Kooperatifle güç birliği yapan kadınlar ekonomiye katkı sağlıyor
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        YUNUS HOCAOĞLU - Ticaret Bakanlığının girişimiyle 2019 yılında 7 kadın tarafından kurulan Erzurum Kadın Kooperatifi, kentin yanı sıra birçok ilden kadının yaptığı yöresel ürünleri tedarik ederek, üretime ve ekonomiye katkı sağlıyor.

        Kırsaldaki kadınlarla 100'e yakın kişinin ürettiği yöresel ürünler, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından tahsis edilen mağazada ve e-ticaret aracılığıyla satışa sunuluyor.

        Üreten kadınlara öncülük edip bal, pekmez, fasulye, tarhana gibi 40'ın üzerindeki ürüne müşteri bulan kooperatif, üretime ve ekonomiye katkı veriyor.

        Erzurum Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Polat, AA muhabirine, girişimci olarak çalışma başlatarak 4 yıl önce 7 kadınla kooperatif kurduklarını söyledi.

        Kadın girişimcilere öncülük etmeye çalıştıklarını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

        "Ticaret Bakanlığımızdan gelen bildiri sonucunda kadın kooperatiflerine ağırlık vermek için bizden öncülük etmemizi istediler. Bunun üzerine çalışma başlattık ve ön ayak olarak başlamak istedik. Yöresel gıda ürünleri üzerine faaliyet alanımızı belirledik ve kurulum aşamasında Ticaret İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile temasa geçerek A'dan Z'ye onların öngördüğü şekilde kriterlere, Bakanlığa uygun ne varsa o yönde hareket ederek kurulumumuzu gerçekleştirdik."

        - "Kadınlarımızın bizimle teması arttıkça her geçen gün büyümeye başladık"

        Polat, çalışmalarından bahsederek, "İlk olarak süzme bal ile satışa başladık. Kadınlarımızın bizimle teması arttıkça her geçen gün büyümeye başladık. Sonra petek bal, pekmez, kuru fasulye derken şu an 40'ın üzerinde ürüne sahip olduk. Sadece Erzurum değil Türkiye'deki kadınlarımızın da bize ulaşmasını sağladık. Kütahya'dan bir kadın bizimle çalışmak istediğini söylediği zaman memnuniyetle karşıladık. Şu an hem Erzurum hem de Kütahyalı kadınlarımızın yaptığı tarhanamız var. Dijitalleşen dünyada dışa yönelik hareket etmemiz gerekiyordu. Bu yüzden e-ticaret sitesini kurduk, online satış sitelerinde yerimizi aldık. Ulusal anlamda çalışmalarımıza hız verdik." dedi.

        Ürün sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, 100 kadınla üretime katkı sunduklarını dile getirdi.

        Erzurum Kadın Kooperatifi Mağaza Koordinatörü Nurcan Yalçın da mağazada satın alma, muhasebe ve stok takibi gibi işlere bakmak için kooperatifte istihdam edildiğini anlatarak, "Ürünlerimizi denemeden asla almıyoruz. Mutlaka sürekli olacak ürünlerle devam etmek istiyoruz. Çünkü e-ticaret yapıyoruz ve batıdan birçok sürekli müşterimiz var. Bize sürekli ürün gönderecek, üretebilecek insanlarla çalışmayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yalçın, yerel halkın daha çok batıdan gelen ürünleri tercih ettiğini anlatarak, "Çünkü halkımız zaten bu ürünleri ya kendileri üretiyor ya da bir şekilde temin ediyorlar. Ama e-ticaret üzerinden başvuranlar Erzurum'un yöresel ürünlerini tercih ediyorlar. Bu anlamda iki müşteri portföyü var diyebilirim. Burada kadın dayanışması var. E-ticaret yoluyla her ay düzenli sipariş veren kemikleşmiş müşterimiz var. Artık kimin ne istediğini anlayacak boyuta geldik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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