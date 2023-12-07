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        Erzurum'da 57 yıl önce yangında şehit olan 65 asker mezarları başında anıldı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, 57 yıl önce 247. Piyade Alayı Koğuşu'nda çıkan yangında şehit olan 65 asker, mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:32 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:41
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        Erzurum'da 57 yıl önce yangında şehit olan 65 asker mezarları başında anıldı
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, 57 yıl önce 247. Piyade Alayı Koğuşu'nda çıkan yangında şehit olan 65 asker, mezarları başında anıldı.

        Dumlu Mahallesi'nde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehit askerler için dua edildi.

        Vali Vekili Lokman Düzgün, burada yaptığı konuşmada, yangında şehit düşen askerlere rahmet diledi.

        65 şehidin Dumlu'da vatan toprağına emanet edildiğini belirten Düzgün, "Havanın eksi 40 dereceye düştüğü yılın soğuk gecesinde bu talihsiz olay yaşandı. Bu olay Erzurum'un şüheda yurdu olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Mazisi insanlık tarihine dayanan, üzerinde yaşadığımız toprakları cennet vatan kılan atalarımız, tarihin çeşitli dönemlerinde kazandığı mücadelelerle bu toprakları bizlere emanet etmişlerdir. Bugün burada bizlere düşen görev şehitlerimize ve emanetlerine layık olmaktır. Bu vesileyle tarihten bugüne kadar vatan için kanını ve canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömür diliyorum." diye konuştu.

        Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir ise olayın üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu söyledi.

        Olayın yıl dönümünde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Demir, şunları kaydetti:

        "Aşırı soğukta korunmak amacıyla koğuştaki soba tutuşturulmak istenmiş ve daha sonra benzin bidonunun patlamasıyla 65 vatan evladımız burada şehit olmuştu. 57 yıl geçmesine rağmen, Türkiye'nin çeşitli illerinden canlarını, babalarını ve kardeşlerini kaybeden siz şehit ailelerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sizlerin bu vatan topraklarının asıl sahipleri olduğunuzu sakın unutmayınız. Biz, vatanın sahipleri, bu toprağa, bu vatana bedel ödeyen sizlerin her zaman yanınızdayız."

        Programa Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, gaziler, şehit yakınları ve askerler ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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