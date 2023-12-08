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        Erzurum'da vefat eden akademisyen için görev yaptığı fakültede tören düzenlendi

        Atatürk Üniversitesindeki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin (63) cenazesi, memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:33 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:33
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        Erzurum'da vefat eden akademisyen için görev yaptığı fakültede tören düzenlendi
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        Atatürk Üniversitesindeki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin (63) cenazesi, memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine gönderildi.

        Doç. Dr. Rıdvan Küçükali için görev yaptığı ve yaşamını yitirdiği Edebiyat Fakültesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akademisyenler, öğrenciler ve aile bireyleri katıldı.

        Çomaklı, burada yaptığı konuşmada, çok üzgün olduğunu belirterek, aileye ve üniversite camiasına baş sağlığı dileklerinde bulundu.

        Rektör Çomaklı, ayrıca Küçükali'nin isminin Edebiyat Fakültesinde yaşatılacağını söyledi.

        Özgeçmişi okunan ve helallik alınan Küçükali'nin naaşı, cenaze aracına konuldu.

        Küçükali'nin cenazesi, dualar eşliğinde memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine uğurlandı.

        Evli ve 2 çocuk babası olan Küçükali'nin uzun yıllardır Erzurum'da görev yaptığı öğrenildi.

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