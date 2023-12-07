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        Erzurum'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:01
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        Erzurum'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Erzurum'un Aziziye ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Mehmet Çıbık (31), kullandığı 27 AHF 461 plakalı tırla E-80 kara yolunda yürüyen Nurullah Soysal'a (52) çarpıp kaçtı.

        Yol kenarında Soysal'ın hareketsiz yattığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Soysal'a çarptıktan sonra kaçan tır sürücüsü ise Bingöl girişinde gözaltına alındı.

        Öte yandan tırın, olayın ardından kara yolunda seyir halindeki görüntüleri çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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