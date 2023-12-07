Erzurum'da akademisyen üniversitedeki odasında ölü bulundu

Erzurum Atatürk Üniversitesinde bir akademisyen odasında ölü bulundu.

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin okuldaki odasına giden öğrencisi, 63 yaşındaki akademisyenin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Küçükali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçükali'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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