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        Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon nefes kesen gösterilerle açıldı

        Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden, Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, pistlerdeki hazırlıkların tamamlanmasının ardından kayak sezonu resmen açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 22:27 Güncelleme: 08.12.2023 - 22:46
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        Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon nefes kesen gösterilerle açıldı
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        Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden, Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, pistlerdeki hazırlıkların tamamlanmasının ardından kayak sezonu resmen açıldı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesince kayak merkezinde düzenlenen sezon açılışı etkinliğinde, Ejder 3200 Arama Kurtarma ekibi ve sporcular kayaklarla zirveden dev Türk bayrağı taşıyarak iniş yaptı.

        Davetliler, ışıklı kayak senkronize ekibi, kar motorları, snowtrack filosu ve meşaleli kayak ekiplerinin nefes kesen gösterilerini heyecanla izledi.

        Sezon açılışı, meşalelerle zirveden inen milli kayakçıların "Ejder 3200 Palandöken" yazısını ateşlemesiyle gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı konuşmada, Erzurum'un kış turizmi, kayak ve kızak sporuyla akla geldiğini söyledi.

        Palandöken'i dünya markası haline getirmek için sosyal tesislerle donattıkları ifade eden Sekmen, "Palandöken'i Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yapmanın ve tüm spor dallarını burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Palandöken, kayağın ülkemizdeki ana merkezi hatta Avrupa'nın ana merkezi. Dünyanın birçok yerinde şehre ve havaalanına yakın bir kayak merkezini bulmak, görmek mümkün değil. Uçaktan indikten 15 dakika sonra kendinizi kayak merkezinde buluyorsunuz." dedi.

        Sekmen, Palandöken'in kar kalitesi, pistlerinin uzunluğu ve gece kayağı imkanıyla önemli bir tesis olduğunu dile getirdi.

        Sezon açılışını bombalar altındaki Filistin'den dolayı hüzünlü yaptıklarını aktaran Sekmen, şöyle konuştu:

        "Dünyanın birçok yerinde ezilen, sömürülen insanlarımız var, onlar bu haldeyken burada müzikli bir açılış yapamıyoruz. İsterdik ki çok daha görkemli açılış yapalım, inşallah o günleri de yakalarız. Bu vesileyle bu pistlerin hazırlanmasında, dağın bu konuma getirilmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza, genel sekreterimize ve şehrimizin eşrafına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kayak sezonun açılışının hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm kayakseverleri Erzurum'a davet ediyorum. Gelin bu mutluluğu, bu heyecanı ve bu aşkı beraber yaşayalım."

        Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir de Palandöken Dağı'nın dünyada kayak sezonuna en erken başlanan merkezlerin başında geldiğini belirtti.

        AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise Palandöken'in her açıdan çok güzel bir noktaya geldiğini aktardı.

        Belediye Başkanı Sekmen'i çalışmalarından dolayı tebrik eden Altınok, "Bu kadar uzunlukta pisti olan, kayağı ayağınıza geçirdiğinizde en az yarım saat hiç durmadan kayabileceğiniz Türkiye'de ve Avrupa'da başka bir pist alanı, kayak merkezi yok." ifadelerini kullandı.

        Kayak sporcusu Habip Saçlı da sezonun açılışına çok sevindiklerini dile getirerek, "Pistlerimiz çok güzel ve Ejder 3200 ailesine teşekkür ederiz. Pistler genel olarak kayak için hazır. Herkesi Palandöken'e bekliyoruz." diye konuştu

        Açılışa ailesiyle katılan Gizem Yeşilyurt da "Çok heyecanlıyız, burada atmosfer çok güzel, tüm kayakseverleri Erzurum'a bekliyoruz." dedi.

        Programa, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda kayaksever katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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