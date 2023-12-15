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        Erzurum'un yaklaşık 500 yıllık geleneği "1001 Hatim" başladı

        Erzurum'da şehrin ve ülkenin afet ve belalardan korunması için yaklaşık 500 yıldır devam eden "1001 Hatim" geleneği için program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:01 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:01
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        Erzurum'un yaklaşık 500 yıllık geleneği "1001 Hatim" başladı
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        Erzurum'da şehrin ve ülkenin afet ve belalardan korunması için yaklaşık 500 yıldır devam eden "1001 Hatim" geleneği için program düzenlendi.

        Kentte İslam alimi Pir Ali Baba'nın yaklaşık 500 yıl önce başlattığı Kur'an okuma geleneği, her yıl devam ettiriliyor.

        Şehrin ve ülkenin afet ve beladan korunması amacıyla sürdürülen gelenek kapsamında, bir ay boyunca Kur'an okumasını bilen gencinden yaşlısına herkes hatim indiriyor.

        Sabah namazından itibaren camilerde bir ay boyunca Kur'an okunacak "1001 Hatim" geleneği için Pir Ali Baba Türbesi önünde program düzenlendi.

        Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 500 yıldır devam eden kadim gelenek vesilesiyle bir arada bulunduklarını söyledi.

        Pir Ali Baba'nın başlattığı geleneğin bugün de canlı şekilde devam ettiğini ifade eden Çiftçi, "Sabah namazından önce Ayazpaşa Camisi'nde başlayan hatim geleneği, inşallah ay boyunca devam edecek. Yılın son gününü ve 2024 yılının ilk günlerini hatimlerle karşılayacağız. Böylece şehrimizi de manevi olarak zırha büründürmüş olacağız. Zaten geçmişte de bu gelenek, şehrin bütün belalardan, musibetlerden korunması bir nevi manevi olarak sigorta altına alınması vesilesiyle başlatılmıştır." dedi.

        - "İnşallah kıyamete kadar bu kutlu gelenek ilimizde devam eder"

        Çiftçi, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde Kur'an okunmasına yönelik önemli tavsiyeler olduğunu belirterek, bunu Kur'an-ı Kerim'den de örneklerle anlattı.

        Geleneğin sadece 1. Dünya Savaşı'nın olduğu yıllarda bir müddet sekteye uğradığını, ardından Erzurum'da Müftü Solakzade'nin girişimiyle tekrar kesintisiz şekilde sürdüğünü aktaran Çiftçi, "Bu geleneği başlatan en başta Pirali Baba'ya, Müftü Solakzade Efendi'ye ve günümüzde bu geleneği sürdüren bütün vatandaşlarımıza, hocalarımıza, teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra kıyamete kadar bu kutlu gelenek ilimizde devam eder. Geçen yıl 64 bin hatim okunmuştu, bu yıl inşallah bu sayının üzerine geçeriz." diye konuştu.

        Hafızların Kur'an okuduğu programda, İl Müftüsü Rüstem Can dua etti.

        Daha sonra Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemde olduğu gibi bir grup hafız, at üstünde Kur'an-ı Kerim okudu.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve din görevlileri katıldı.

        Kentteki tüm camilerde olacak "1001 Hatim" programı, 13 Ocak tarihine kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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