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        Erzurum'daki yanık merkezi 14 yılda 39 bin hastaya hizmet verdi

        Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde son 14 yılda Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden gelen 39 bin kişi tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:40 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:54
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        Erzurum'daki yanık merkezi 14 yılda 39 bin hastaya hizmet verdi
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        Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde son 14 yılda Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden gelen 39 bin kişi tedavi edildi.

        Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2009'da kurulan ve 4 yıl önce Şehir Hastanesi bünyesine katılan Yanık Tedavi Merkezinde, 4 yoğun bakım odası, 17 tek kişilik özel oda, ameliyathane, pansuman odaları, yıkama ile hidroterapi tankı bulunuyor.

        Merkezin Sağlık Bakanlığınca bir süre önce yeni haliyle ruhsatlandırılan ve faaliyete giren ameliyathanesinde, ileri derece yanık yaralarına anestezi altında yapılan pansumanla hastalara ağrısız ve konforlu hizmet veriliyor.

        Son 14 yılda, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden kaynar su, sıvı, tandır ve don yanığı, elektrik akımına temas, kimyasala maruziyet ile kimyasal yanık nedeniyle merkeze gelenlerden 9 binine yatarak olmak üzere 39 bin kişiye hizmet sunuldu.

        Hafta sonları da poliklinik hizmeti verilen ve yanıkla ilgili tüm cerrahi müdahalelerin yapıldığı merkezde, 4 hekim, 14 hemşire, 4 sağlık memuru, 4 tıbbi sekreter ve hizmetlilerin yanı sıra psikolog, fizyoterapist ve diyetisyenle hastalara hizmet veriliyor.

        Merkezin sorumlusu Doç. Dr. Ayetullah Temiz, AA muhabirine, normal hastaların kabul edilmediği, elektif ameliyatların ertelendiği Kovid-19 salgını döneminde de yanıkla ilgili tüm hizmetlerin merkezde kesintisiz sürdüğünü söyledi.

        Şehir Hastanesi bölge blokundaki merkezin 3. katta, diğer tüm bölümlerden izole şekilde hizmet verdiğini belirten Temiz, "Erzurum'un yanı sıra Doğu Anadolu'daki 11 şehre hizmet veriyoruz." dedi.

        Poliklinikte muayene ettikleri hafif dereceli yanık vakalarının pansumanlarının da burada yapıldığını ifade eden Temiz, serviste yatarak tedavi gördükten sonra taburcu edilen hastaların kontrollerini poliklinikte sağladıklarını belirtti.

        Tek kişilik odalarda banyo, tuvalet ve televizyon bulunduğunu anlatan Temiz, şöyle konuştu:

        "Yoğun bakım yataklarımızda genel durumu kötü, entübe olanları takip ediyoruz. Birimin içindeki ameliyathanemizi geçen hafta faaliyete geçirdik. Burada yanıkla ilgili tüm cerrahi müdahaleleri, girişimsel işlemlerimizi yapıyoruz. Ayrıca yanık yüzdeleri fazla olan özellikle çocuk ve erişkin hastaların pansumanları çok ağrılı oluyordu, bu grup hastalarımızın pansumanlarını ameliyathanede steril şartlarda anestezi altında yapıyoruz. Bu da hastalara hem konfor hem de ağrısız tedavi imkanı sunuyor."

        Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de yanık vakalarını son teknolojiyle donatılan merkezde tecrübeli sağlık ekibiyle tedavi ettiklerini belirterek, "Tedavilerde başarı oranımız gayet yüksek. Hastaların deri nakli ve sonrasında fizyoterapi işlemlerine kadar gereken tüm işlemleri burada yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Hastalar hizmetlerden memnun

        Merkezde çocuğu tedavi gören Leyla Durmaz, 1 haftadır oğlunu polikliniğe getirdiğini söyledi.

        Hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getiren Durmaz, "Çocuğum sıcak su dökülmesi sonucu yanmıştı, burada çok güzel hizmet aldık. Hekimlere ve sağlık personeline teşekkür ederim. 1 hafta içinde oğlumun yanık yaraları iyileşti. Randevusuz, direkt geliyoruz." diye konuştu.

        Uzundere ilçesinde yaşayan ve merkezde yatarak tedavi gören 74 yaşındaki Ahmet Altın ise köy evinde ısınmak için yaktığı sobanın üzerine düştüğünü belirtti.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluştuğunu anlatan Altın, "Yüzüm ve boyunum feci şekilde yanmıştı, yakınlarım geldi, evden hastaneye götürdü. Buradaki hizmetlerden çok memnunuz. Hekimler, sağlık personeli güler yüzle hizmet veriyor. Tedavim ne zaman biter bilmiyorum ama burada bize çok iyi bakıyorlar." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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