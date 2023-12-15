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        Palandöken Kayak Merkezi'nde yapay zeka teknolojisi kullanılmaya başlandı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, geliştirilen sistem yazılımları ve yapay zeka teknolojisi kullanılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:42 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:42
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        Palandöken Kayak Merkezi'nde yapay zeka teknolojisi kullanılmaya başlandı
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, geliştirilen sistem yazılımları ve yapay zeka teknolojisi kullanılmaya başlandı.

        Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen Palandöken'de, pistlerin açılış kapanış talimatları, gece aydınlatmaları, kar kalınlığı, çığ ölçümleri ve biletleme işlemleri gibi sistemler için yapay zeka teknolojisinden faydalanılıyor.

        Kayak merkezleri için olmazsa olmazlardan olan kar kalınlığının yüksek kalitedeki kameralar aracılığıyla analiz edildiği Palandöken'de, bu sayede depolanan kar, beyaz örtünün az olduğu noktalara taşınabiliyor.

        Ayrıca bir komutla pistlerin otomatik açılıp telesiyej sistemlerinin buna paralel olarak çalışmaya başladığı merkezde, otomasyonla giriş yapan her bir kayakçı da kameralar aracılığıyla takip edilip olası kayıp ve kazalar için de hızlı müdahale sağlanıyor.

        - "Kameralarla kalınlığı otomatik analiz edilerek depolanıyor"

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, dağın panoramik yapısı ve irtifasının yanı sıra kullanılan teknolojik donanımların da en erken sezonu açma konusunda önemli rol oynadığını söyledi.

        Akıllı kayak merkezi haline gelen Palandöken'de 8 farklı yöntem kullanıldığını ifade eden Bağrıyanık, şöyle konuştu:

        "Özellikle pist operasyonumuzun tamamen akıllı kayak merkezi sıfatlanmasını sağlayabilmesi için çeşitli organizasyonlar yapılıyor. Burada pist açık kapalı otomasyonu yine pist operasyonu içerisinde. Suni karlama tamamen uzaktan ve yapay zeka desteğiyle, çeşitli uygulamalar vasıtası ile yönetiliyor. Burada aydınlatmalarımız var, 10 kilometre üzerinde aydınlatma altyapımız var. Aydınlatma uzaktan kontrolle yönetiliyor. Pist açık verildiği zaman otomatik olarak aydınlatmalar da uygun saatlerde yanmış oluyor. Bir taraftan da kar kalınlığını algılayabiliyor olmak için bizim kendi yazılımlarımızla dağda çeşitli yerlerde bulunan 12 civarındaki eşen, yüksek kalitede kamera sistemi aracılığıyla otomatik fotoğrafı çekiliyor ve kar kalınlığı otomatik analiz edilerek depolanıyor."

        Bağrıyanık, çığ analizinin tamamını kayak merkezinin geliştirdiği bir yöntemle yaptıklarını belirterek, bir robot aracılığıyla kar katmanlarının belirlendiğini, böylece her katmandaki su yoğunluğunun algılandığını anlattı.

        Bağrıyanık, "Karın içerisindeki şekerlenme dediğimiz olayı tespit ediyoruz, ona yönelik otomatik olarak gazex dediğimiz çığ patlatma ünitelerine pistte kimse olmadığı anlarda çığın bir şekilde aşağı inmesini, tehlikenin bertaraf edilmesini sağlıyoruz." dedi.

        - Kayıp vakalarında da etkin kullanılıyor

        Lift geçişlerinde de yapay zekanın kullanıldığını söyleyen Bağrıyanık, şöyle devam etti:

        "Her geçişlerde misafirlerimizin verileri alınıyor. Bu verilere binaen herhangi bir şekilde kayıp vakası yaşanıyorsa eğer, bu misafirimizin nerede olabileceğini tespit etmek için programı kullanıyoruz. Kayak pistlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda snowtrcakların yapay zeka sistemi ile bulunduğu alandaki karın yeterli olup olmadığı, yeterli olmaması halinde nereden kar eklemesi yapılacağı gibi operasyonlar da tamamen yapay zeka sistemlerine bırakıldı."

        Yazılımların her geçen sezon geliştirildiğini aktaran Bağrıyanık, "Bu yıl özelindeki tüm sistemlere yapay zeka desteği uyguluyoruz. Çatı uygulamada çatı programda tüm yazılımların tek bir noktadan kontrol edilebilecek yazılımı hazırlama aşamasındayız." dedi.

        Bağrıyanık, kayak merkezlerine Palandöken'in bir örnek teşkil etmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Kayak merkezi işletme yöntemlerine Ejder ya da Palandöken yöntemi gibi bir terimi literatüre kazandırmayı istiyoruz. Bu anlamda emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

        Dünyadaki bazı kayak merkezlerinde benzer yazılımların kullandığını ancak her bir sistemi kendi bünyesinde ve operasyonlar içerisinde kullanan merkezin Palandöken olduğunu vurgulayan Bağrıyanık, "Her geçen gün daha az insan müdahalesi ile daha az hata ile sistemler donatılıyor. Pistin açık kapalı otomasyonu az da olsa insan müdahalesi ile gerçekleşiyor. Bu yıl pist kontrolleri esnasında sabah son kontrolleri haricinde, pist açık emrini yapay zeka verecek. Bu emirle teleferiğin emrini de yapay zeka verecek. Hiçbir insan müdahalesi olmayacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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