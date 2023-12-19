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        Örnek olacak kayakçılar yetiştirmeye odaklandılar

        TALHA KOCA -Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, gelecek nesillere örnek olacak kayakçılar yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:08
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        Örnek olacak kayakçılar yetiştirmeye odaklandılar
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        TALHA KOCA -Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, gelecek nesillere örnek olacak kayakçılar yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA muhabirine federasyonun faaliyetleri ve hedeflerini anlattı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı 2023'teki müsabakalara az sayıda sporcuyla katıldıklarını ifade eden Oto, şöyle konuştu:

        "2024'te büyük hedeflerimiz var. Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile kupalarında yarışlara katılmak istiyoruz. Kış sporlarında dünyada ilk 3'e girmek çok zor. Gelecek yıllarda inşallah daha iyi madalyalara koşacağız, bunun temelleri atıldı. Çok iyi sporcularımız var, çok da iyi çalışıyorlar. Hakemlerimiz ve yöneticilerimiz de canla başla çalışıyor. Zor şartlarda yapılan zor bir spor, onun için hedeflerimiz büyük olmalı."

        - "İsminden söz ettirecek sporcular yetiştirmek istiyoruz"

        Kış sporlarında ülkeyi başarılı bir noktaya getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Oto, şunları kaydetti:

        "Kayak sporu denince insanların aklına sadece alp kayağı geliyor ama kayaklı koşu, snowboard, atlama ve kızak branşlarımız da var. Uluslararası arenalarda ülkemizi kayakta en fazla 4 kız, 4 erkek temsil ediyor. Şu anda 5 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Bunlar yurt içinde düzenlenen arenalarda yarışıyor. Bunların arasından 10-15 iyi sporcu çıkıyor. İyi kayakçılar seçip, iyi yarışmalar yapmayı hedefliyoruz. Gelecek nesillere idol olacak sporcular yetiştirmek istiyoruz."

        Oto, gelecek yıl yurt içinde yapılacak yarışmaların belli olduğunu belirterek, "Bu yıl Türkiye içinde 40'a yakın yarışımız var. Milli sporcularımız kış boyunca Avusturya'da kalıp, devamlı uluslararası yarışlara katılıyor." dedi.

        Federasyonun uluslararası arenalarda en üst dereceyi hedeflediğini ve bu hedefler doğrultusunda çaba sarf ettiklerini anlatan Oto, zor olanı başarmak için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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