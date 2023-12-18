Erzurum'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Erzurum'un Horasan ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Y.İ.Y'nin (21) kullandığı 25 ADE 698 plakalı hafif ticari araç, Aktaş Mahallesi mevkisinde, aynı istikamette seyreden M.A idaresindeki 60 ADU 603 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Y.İ.Y ile aynı araçtaki D.Y. ve Y.Y. sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne, M.A. ise Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Y.İ.Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan D.Y ve Y.Y. müdahalelerin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.