Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:39 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Horasan ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Y.İ.Y'nin (21) kullandığı 25 ADE 698 plakalı hafif ticari araç, Aktaş Mahallesi mevkisinde, aynı istikamette seyreden M.A idaresindeki 60 ADU 603 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Y.İ.Y ile aynı araçtaki D.Y. ve Y.Y. sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne, M.A. ise Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralılardan Y.İ.Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İlçe hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan D.Y ve Y.Y. müdahalelerin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Zorba veli okulu basıp hamile öğretmene saldırdı!
        Zorba veli okulu basıp hamile öğretmene saldırdı!
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!
        2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı

        Benzer Haberler

        Erzurum merkezli "JASAT Mercek-2" operasyonunda 84 şüpheli yakalandı
        Erzurum merkezli "JASAT Mercek-2" operasyonunda 84 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da "Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" açıldı
        Erzurum'da "Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" açıldı
        Doç. Dr. Atay: Türkiye, artık hiçbir gelişmiş ekonominin insan kaynağı depo...
        Doç. Dr. Atay: Türkiye, artık hiçbir gelişmiş ekonominin insan kaynağı depo...
        Erzurum'da bir haftada trafik kurallarına uymayan 2 bin 701 sürücüye ceza k...
        Erzurum'da bir haftada trafik kurallarına uymayan 2 bin 701 sürücüye ceza k...
        Karın erken yağdığı Palandöken, yılbaşına hazır
        Karın erken yağdığı Palandöken, yılbaşına hazır
        Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da kar yerini soğuk havaya bıraktı
        Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da kar yerini soğuk havaya bıraktı