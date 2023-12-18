Doç. Dr. Atay: Türkiye, artık hiçbir gelişmiş ekonominin insan kaynağı deposu değil CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Koordinatörlüğü tarafından Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışında konuşan İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Türkiye, artık hiçbir gelişmiş ekonominin insan kaynağı deposu değildir. Çünkü ülkenin kendi insan kaynağına kendisinin ihtiyacı var" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Koordinatörlüğü tarafından Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışında konuşan İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Türkiye, artık hiçbir gelişmiş ekonominin insan kaynağı deposu değildir. Çünkü ülkenin kendi insan kaynağına kendisinin ihtiyacı var" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin himayesinde bölgedeki üniversitelerin katıldığı Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde başladı. Bakanlıklar, Aselsan, Havelsan gibi kuruluşların yanı sıra özel sektürün de yer aldığı fuarın açılış töreninde konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimizin 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla başlattığı bölgesel kariyer fuarları coğrafî farklılık gözetilmeksizin üniversite öğrencilerine, ülkemizin ve dünyanın geleceği için önemli birer yetenek olduklarının hissettirilmesi ve istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması açısından oldukça önemlidir. 2019 yılından itibaren öğrencilerin iş hayatını tanımaları ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla başlatılan bölgesel kariyer fuarları üniversitelerimizin kariyer merkezlerinin aktive edilmesi, sektör temsilcileri ile ikili ilişkilerinin güçlendirilmesi, üniversitelerimizin nitelikli mezunlarının kamu kurumlarına kazandırılmasında büyük rol oynamaktadır. Bunun yanında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin farkındalık ve kapasitelerinin artırılması açısından da önemlidir. Bu bağlamda paydaş üniversitelerimiz ve 120'si kamu 259'u özel olmak üzere toplamda 379 değerli katılımcılarımızla bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz KUDAKAF23'ün, hem öğrencilerimiz ve mezunlarımıza hem de kamu ve özel sektör temsilcilerine verimli bir fuar tecrübe etme imkanı sunacağına gönülden inanıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ARADIĞI BİREYLER'

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşma yaptığı programda kürsüye gelen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Doç.Dr. Salim Atay, yapılan çalışmanın erken dönem kariyer rehberliği olduğunu söyledi. Üniversite birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin önce kariyer merkezine ardından yetenek kapısına kaydolduğunu anlatan Doç.Dr. Atay, "Yetenek kapısında 10 binden fazla şirket var. Bu şirketler, talimatla 'gelip kaydolun' dediğimiz şirketler değil. 'Benim nitelikli insana, nitelikli çalışana ihtiyacım var' diyen yerli ve yabancı şirketler gelip kaydoluyor ve öğrencilerle buluşuyor. Yetenek kapısına kaydolan öğrenciye sürekli buradan mailler, mesajlar geliyor, etkinlikler hakkında bilgiler veriliyor. Üniversite birinci sınıf öğrencisine kariyer planlama dersi veriliyor bütün sektörlerle ilgili. Gelecekte ne yapabileceğinin dersini alıyor. Sonra bugün olduğu gibi düzenlediğimiz bölgesel kariyer fuarına geliyor. Burada katılan kuruluşlarla buluşuyor. 2'nci sınıfın sonuna geldiğinde ulusal staj programına başvuruyor. Burada ismi yazmıyor, okuduğu üniversite, cinsiyeti yazmıyor. Orada bir öğrencinin akademik becerileri, sosyal becerileri, sanatsal becerileri ve sportif becerilerini içeren havuz var. Bu havuzu bütün kamu ve özel sektöre açıyoruz. Sonrada sizin isminizin, üniversitenizin ismi olmadan, hiçbir referans olmadan, torpilsiz, adaletsiz bir şey olmadan sahip olduğunuz yetkinliklere göre kurumlar teklif gönderiyor. 2'nci sınıfın sonunda yapılan stajın ardından 3'üncü sınıfta da bir staj yapılıyor. Bu memleketin evladı saydığım bu ürünlere hiçbir kuruş ödemeden devletin kendine sunduğu imkanı kullansın, 4 yıl sonra işsiz kalma diye bir ihtimali söz konusu değil. Bu araçları olması gerektiği gibi kullanan her bir Türk genci Türkiye'nin aradığı, istediği nitelikte bir bireye dönüşüyor. Bakın dünyanın her yerinde genç işsizliği, bir ülkenin ortalama işsizlik oranından daha yüksektir. Son 3 senedir bizim genç işsizliğimiz 8 puan birden düşmüştür. Bu son üç yılda var olanın üzerine bu kadar fark yaratacak yatırım, sanayi gelişimi, iş fırsatı olmadı aslında. Şimdiye kadar üretici işe ihtiyacı olan kesim birbiriyle buluşamazken, biraz önce saydığım erken dönem kariyer araçlarını kullanan gençler bu şirketlerle öğrenciyken buluşma ve teklif almaya başladılar" diye konuştu.

'KENDİ İNSAN KAYNAĞINA İHTİYACI VAR'

Yaptıkları işin adına 'yetenek yönetimi' dendiğini ifade eden Atay, şunları söyledi:

"Bu organizasyonun adı 'Yetenek Her Yerde'. Çünkü yetenek sadece büyük kentlerde değildir. Erzurum, Kars, Diyarbakır'dadır. Biz yeter ki onlara fırsat götürelim. Gençler bize yetenek olduklarını ispatlıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler, bu araçları tamamladıklarında dünyanın farklı yerlerinde de kendilerini ispatlıyor, aranan insanlar oluyorlar. Covid döneminde sadece doktorlara, sağlık personeline ve yazılımcılara ihtiyaç olmuştu. Şu anda batılı ülkeler bizim her meslek alanından gençlerimize kapılarını sonuna kadar açtılar. Dünyanın çok bilinen Avrupa'nın hava yolu şirketlerinden bir tanesi 2 bin kişi işe almak üzere ilana çıktı. Kendilerinden çok emindiler, 'Türkiye'den alırız' diyorlardı. Buraya hiç kimse başvurmadı. 2 bin kişi kapasiteye 200 kişi başvurdu, aldıkları 3-5 kişiyi geçmiyor. Türkiye, artık hiçbir gelişmiş ekonominin insan kaynağı deposu değildir. Çünkü ülkenin kendi insan kaynağına kendisinin ihtiyacı var."

Destekleyen kurum ve kuruluşlara plaket töreni sonrası protokol, 379 kamu ve özel sektörün stant açtığı fuarı gezdi. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 2 gün sürecek fuarın açılışına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Kurumların açtıkları stantları gezerek yöneticilerle görüşen öğrenciler, polis ve jandarma stantlarındaki görevlilerle fotoğraf çektirdi.