Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Erzurum'unHorasan ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

M.T'nin kullandığı 34 UPM 05 plakalı hafif ticari araç, İğdeli ve Hacı Halil Mahallesi yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile S.B.Z, H.Z, M.Z. ve Y.T. ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Y.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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