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        Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Erzurum'unHorasan ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:56 Güncelleme: 17.12.2023 - 18:56
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        Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Erzurum'unHorasan ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        M.T'nin kullandığı 34 UPM 05 plakalı hafif ticari araç, İğdeli ve Hacı Halil Mahallesi yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile S.B.Z, H.Z, M.Z. ve Y.T. ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan yaralılardan Y.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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