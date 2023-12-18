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        Erzurum'da bir haftada trafik kurallarına uymayan 2 bin 701 sürücüye ceza kesildi

        Erzurum'da bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 2 bin 701 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:21 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:21
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        Erzurum'da bir haftada trafik kurallarına uymayan 2 bin 701 sürücüye ceza kesildi
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        Erzurum'da bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 2 bin 701 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 11-18 Aralık'ta il genelinde sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler denetimlerde, 202 emniyet kemeri, 500 hatalı park, 674 hız, 482 ışık, 12 şerit ihlali yapan ve 12 alkollü araç kullanan sürücüye ceza kesti.

        Denetimlerde, 14 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemekten ceza uygulanırken, 101 muayenesiz araç trafikten men edildi.

        Ayrıca 115 sürücüye seyir halindeyken telefon kullanmaktan, 38 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

        Öte yandan 551 sürücüye de Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.

        Ekipler, bir hafta boyunca kent genelinde yaptığı çalışmalarda toplam 2 bin 701 sürücüye trafik kurallarına uymamaktan ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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