Erzurum'da kar nedeniyle 36 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Erzurum'da, kar ve tipi nedeniyle 36 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Önceki gün etkili olan kar ve tipi nedeniyle il genelinde 36 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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