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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:30 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:30
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Hakkari'de 106, Ergan'da 90, Palandöken-2'de 85, Sarıkamış'ta 59, Ilgaz'da 38, Kartalkaya'da 35, Uludağ'da 24, Yedi Kuyular'da 18, Yalnızçam'da 13, Hesarek ile Zigana'da 12, Erciyes'te 11, Murat Dağı ile Kop'ta 10 ve Denizli'de 9 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 24.12.2023 En düşük En yüksek
        Palandöken KY -10 -5
        Hakkari YKY -5 -3
        Ergan KY -12 -3
        Sarıkamış KY -9 -2
        Ilgaz YKY -5 -4
        Kartalkaya YKY -4 -2
        Uludağ KY 1 3
        Yalnızçam YKY -14 -2
        Zigana KY -6 1
        Erciyes KY -8 1
        Hesarek KKY -9 -2
        Murat Dağı PB -4 3
        Kop KY -10 -2
        Denizli PB -3 5

        (KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu)

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