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        Erzurum Palandöken'deki buz tutan gölde "Yüksek İrtifa Buz Altı Dalışı" yapıldı

        Erzurum'da farklı illerden dalgıçların katılımıyla Palandöken Kayak Merkezi'nde, "Yüksek İrtifa Buz Altı Dalışı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 19:44 Güncelleme: 23.12.2023 - 19:57
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        Erzurum Palandöken'deki buz tutan gölde "Yüksek İrtifa Buz Altı Dalışı" yapıldı
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        Erzurum'da farklı illerden dalgıçların katılımıyla Palandöken Kayak Merkezi'nde, "Yüksek İrtifa Buz Altı Dalışı" gerçekleştirildi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesince Palandöken Kayak Merkezi'nde organize edilen etkinliğe, farklı illerden dalgıçlar katıldı.

        Burada yaklaşık 7 metre derinliğindeki etrafı buz tutan göle dalış yapanlar, 15 dakika boyunca göldeki buz gibi suyun içinde kaldı.

        Ejder 3200 arama kurtarma ekiplerince bölgede güvenlik tedbirleri alındı.

        Dalış eğitmeni Kadir Erekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, gölet altına dalışın zor, meşakkatli ve emek isteyen bir faaliyet olduğunu belirterek, söz konusu etkinliğin yapılabileceğini göstermek için bu faaliyeti yaptıklarını söyledi.

        Etkinliğin, koordinasyon ve planlama gerektiren bir faaliyet olduğunu anlatan Erekinci, "Ülkemizde bu faaliyet çok güzel şekilde yapılabiliyor. Yurt dışında bunu çok fazla yapan dalgıç var, tecrübe gerektiren bir dalış." dedi.

        Derin göle dalış yaptıklarını dile getiren Erekinci, şunları kaydetti:

        "Giriş ve çıkış deliklerimiz var. Yazın burada bunun tecrübesini yapmıştık. Bize bu konuda destek veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ejder 3200 ile ülkenin farklı illerinden gelen dalgıçlarımıza teşekkür ediyorum. Tek başına yapılacak bir olay değil. Buz altı dalış, özel ekipman ve malzeme gerektiriyor. Buza ve soğuğa dayanıklı ekipman olması lazım. Bunu, tecrübe kazanmış kişilerin yapması lazım. İstasyonumuzu açtık, ülkemize ve Erzurum'umuza hayırlı olsun. Palandöken gibi bir yer ülkemizde yok."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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