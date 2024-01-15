Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Tunceli buz kesti

        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Tunceli buz kesti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma meydana geldi.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü Erzurum'da araçların camları ve şadırvanlar buz tuttu.

        Cadde ve sokaklarda buzlanmanın oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve brandalarla örttü.

        - Ağrı

        Termometrelerin gece sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Ağrı'da, nehir ve dereler buzla kaplandı.

        Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, soğuk hava yaşamı zorlaştırdı.

        - Ardahan

        Gece en düşük hava sıcaklığının eksi 24 derece ölçüldüğü Ardahan da buz kesti.

        Yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, araç ve iş yerlerinin camları dondu.

        Ardahan-Artvin arasındaki yaylalar da karla kaplandı.

        - Tunceli

        Tunceli’de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece kaydedildi.

        Ağaçlar ve bitkilerin kırağı tuttuğu ilde, akarsular da kısmen dondu.

        Kar ve soğuk hava dolayısıyla doğada yiyecek bulamayan bazı yaban hayvanları yerleşim yerlerinin yakınlarına indi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Benzer Haberler

        Doğaseverler, 2 bin 634 metre yükseklikteki Bayraktepe'de şehitleri andı
        Doğaseverler, 2 bin 634 metre yükseklikteki Bayraktepe'de şehitleri andı
        Horasan'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Horasan'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        Polisi görünce kaçan 2,5 yıl hapis cezası olan hükümlü, binanın çatısında y...
        Polisi görünce kaçan 2,5 yıl hapis cezası olan hükümlü, binanın çatısında y...
        Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü
        Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü
        Erzurum'da okullarda Filistin yararına düzenlenen kermeslerde 150 bin lira...
        Erzurum'da okullarda Filistin yararına düzenlenen kermeslerde 150 bin lira...