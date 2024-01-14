Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Erzurum'da kar kalınlığının 148 santimetreye ulaştığı kayak merkezi, havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometrelik kolay ulaşım imkanıyla çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçirmek isteyen aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleriyle Ejder 3200 AŞ ekibi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kayak merkezinde hazır bekledi.

Kayakseverlerden Ömer Şener, AA muhabirine, kayak merkezinde keyifli anlar yaşandığını söyledi.

Palandöken'in Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden olduğunu söyleyen Şener, "Palandöken, son yıllarda çok daha gelişen bir kayak merkezine dönüştü. Birçok avantajı var. Hem güvenli, hem yakın, hem de konforlu. Hafta sonu olduğunda gelip kayak yapıyoruz. Herkesi de Palandöken'e davet ediyoruz" dedi.